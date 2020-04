Inserita in Politica il 22/04/2020 da Direttore Il Cordoglio dell´UNIMO per la scomparsa del Magistrato Onorario Mancini Esprimiamo profondo cordoglio per la prematura scomparsa del nostro collega Giudice Onorario a Lucca, l’avv. Carlo Mancini, a causa di complicanze legate al COVID-19.



La nostra vicinanza alla famiglia di Carlo è tanto più sentita quanto il rammarico per l’ulteriore occasione perduta da parte dello Stato di assistere, proteggere il proprio servitore “magistrato onorario”, anche nella ardua missione di malato per conto di un datore di lavoro, sordo, cieco e distratto rispetto ad una categoria sempre pronta a rispondere al richiamo degli oneri ma mai destinataria di onori.



Chiediamo allo Stato italiano di ricordare il collega, la sua famiglia, la categoria tutta quando si annuncia a caratteri cubitali la lotta alla “precarietà”, dimenticando puntualmente da tale progetto chi la precarietà lotta ogni giorno pronunciando o invocando sentenze nel nome del popolo italiano nel silenzio dei riflettori.