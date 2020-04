Inserita in Politica il 15/04/2020 da Direttore Rete ANAS e ONG IRB a sostegno delle fasce deboli tra Italia ed Africa La rete ANAS e l’ International Relief Board

Il coranavirus ha aggredito il nostro paese abbattendo le poche barriere protettive, come si fa con i corpi più indifesi, come quelli degli anziani o gli strati di popolazione più debole.

L’emergenza coronavirus ha abbattuto, come una tempesta, le poche certezze sociali, messo a dura prova il sistema sanitario ed indebolito il tessuto socio economico Italiano e di quasi tutti i paesi del mondo.

Le fasce più colpite sono individui, famiglie, migranti, gruppi cosiddetti “svantaggiati” in ragione delle loro condizioni psichiche, economiche, sociali.

Come rete “ANAS” e ONG “International Relief Board”, con le poche risorse di cui disponiamo, stiamo provando a rendere questo periodo di emergenza meno angusto per i più deboli e per chi ha bisogno, fornendo loro assistenza e solidarietà attraverso i nostri volontari.

Oltre a fornire solidarietà e supporto alle classi di popolazione più deboli: distribuzione di beni di prima necessita’, spesa per persone anziane o impossibilitate etc., abbiamo deciso in questa fase emergenziale (vista la carenza) di creare mascherine lavabili e riutilizzabili da elargire alle categorie di popolazione più fragili.

Insieme all’ONG “International Relief Board” forniamo, altresì, supporto e solidarietà in vari territori Africani.

In questa fase emergenziale, in collaborazione con Radio 32, abbiamo raccolto decine di video in lingua ed in diversi dialetti Africani, i quali sono stati trasmessi e messi in rete in modo da fornire informazioni alle popolazioni di origine africana.

L’informazione è fondamentale per tutti, specialmente per quei gruppi di popolazione che spesso non hanno alcun ragguaglio sulle norme di prevenzione del contagio predisposte dai D.p.C.m.

Paradossalmente, il momento più delicato viene adesso, con la devastazione che sembra attenuarsi e con l’impegno di dover ripartire sarà necessaria una assunzione di responsabilità collettiva.

Noi come rete “ANAS” e ONG “International Relief Board” ci saremo e faremo del nostro meglio per contribuire a costruire una nuova alba in Italia ed in tutti i paesi in cui operiamo.

Infine, un grande ringraziamento va ai medici ed agli operatori sanitari che si sono trovati a combattere un nemico alieno senza le difese necessarie per contenerlo se non la propria dedizione.



Per ulteriori informazioni: www.anasitalia.org





The ANAS network and the International Relief Board

The coronavirus has attacked our country by breaking down the few protective barriers of the most defenseless bodies, such as those of the elderly or the weaker sections of the population. The coronavirus emergency, like a storm, has brought down the few social certainties, put a strain on the health system and weakened the Italian socio-economic fabric and that of almost all the countries of the world.

Most affected by the virus are individuals, groups, so-called "disadvantaged" families because of their psychic, economic, social and migrant conditions.

The ANAS network and the NGO International Relief Board, with the few resources at their disposal, are trying to make this emergency period less dire for the weakest and for those in need, by providing them with assistance and solidarity through their volunteers.

The ANAS network, in addition to providing solidarity and support to the weaker sections of the population, is managing distribution of basic necessities by delivering services directly to elderly and disabled people, etc. In this emergency phase (given the shortage of protective masks), ANAS is creating washable and reusable masks to be given to the most fragile sections of the population.

The NGO International Relief Board also provides support and solidarity to various African territories.

L’IRB, moreover, in this emergency phase, in collaboration with Radio 32, has collected dozens of videos in different languages ​​and in African dialects which have been transmitted and put online in order to provide information to populations of African origin.

Information is essential for everyone, especially for those segments of the population who often have no information on the rules of prevention of contagion prepared by the D.p.C.m.

Paradoxically, the most delicate moment is now, as the devastation seems to be subsiding.

The commitment will have to redouble, as collective assumption of responsibility will be necessary.

We as the ANAS network and NGO International Relief Board will be there and will do our best to help build a new dawn in Italy and in all the countries in which we operate.

Finally, gratitude goes to the doctors and health workers who find themselves fighting an alien enemy without the necessary defenses to contain it, equipped with only their undying dedication.



For further information: www.anasitalia.org