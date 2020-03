Inserita in Politica il 28/03/2020 da Direttore Castellammare Per l´emergenza coronavirus ad aprile non ci saranno modifiche al calendario di raccolta dei rifiuti «Manteniamo il calendario di raccolta dei rifiuti in vigore -spiegano il sindaco Nicola Rizzo e l´assessore all´Ambiente Vincenzo Abate-. Occorre smaltire i rifiuti come da procedure già in atto, esponendoli fuori dalla propria abitazione negli apposti contenitori, o gettandoli nei cassonetti ma, in considerazione dell´emergenza coronavirus, invitiamo i cittadini a osservare alcune misure previste a scopo cautelativo in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria» .



Precisamente:

-Fazzoletti, rotoli di carta, mascherine e guanti utilizzati dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati.

-Utilizzare almeno due sacchetti uno dentro l´altro

-Chiudere i sacchetti utilizzando guanti monouso, senza schiacciarli con le mani, utilizzando legacci o il nastro adesivo.



L´organico è raccolto il lunedì ed il sabato. I rifiuti indifferenziati il mercoledì e venerdì, la raccolta della plastica il lunedì pomeriggio, della carta il mercoledì pomeriggio, di vetro e lattine il venerdì pomeriggio a settimane alterne, a cura della ditta Agesp che si occupa dei rifiuti in città. La raccolta dell´organico del giovedì rimane sospesa fino alla riapertura dell´impianto di Raco



Per le persone in quarantena o positive al tampone «è stata attivata una specifica raccolta -spiegano il sindaco Nicolò Rizzo e l´assessore all´Ambiente Vincenzo Abate- secondo le linee guida previste dall´istituto Superiore di Sanità»