Inserita in Politica il 18/03/2020 da Direttore Lettera aperta al Governo e a tutti i parlamentari Firenze, 18 marzo 2020 Pregiatissimi, da oltre un mese abbiamo constatato che non mettete in campo una strategia per contenere la Pandemia ma la rincorrete con continui provvedimenti tattici, creando confusione e sfiducia verso di voi che abbiamo eletto ad amministrare e difendere il Paese.



Da parte nostra insistiamo, giorno dopo giorno, sia a inviarvi analisi e proposte sia strategiche (vedi documento in allegato sul varo del Consiglio Esecutivo Permanente in modo da varare il Piano di Difesa Sanitaria Nazionale) sia tattiche (una di queste sarebbe il far azzerare dalle banche e da Poste Italiane SpA gli addebiti nell’uso delle carte di credito) perché, quanto meno, l’iniziativa strategica sarà utile anche per altre future emergenze.



Per motivi di tempo, di preparazione personale nonché per non scontentare una parte del vostro elettorato, è vostro dovere varare subito il Consiglio Esecutivo Permanente come indicato in allegato (nomine e poteri) in modo da delegare a tecnici specializzati in ogni campo (organizzativo, legislativo, operativo, militare, di Protezione Civile, eccetera) le azioni per comprendere e contenere la Pandemia, lasciandovi così il tempo per svolgere la gestione degli altri aspetti indispensabili ad amministrare l’economia del Paese.



La nostra mission di cittadini partecipi della vita dello Stato è l’agire per analizzare e presentargli soluzioni utili a evitare e/o contenere dolori e danni economici nonché evitare l’informazione che mischia le azioni strategiche con le azioni tattiche, inviandovi le nostre analisi e proposte nonché inserendole in http://www.coordinamentocamperisti.it/.