Inserita in Politica il 17/03/2020 da Direttore Il sindaco Nicolò Rizzo e l´assessore all´Ambiente Vincenzo Abate informano Il sindaco Nicolò Rizzo e l´assessore all´Ambiente Vincenzo Abate informano la cittadinanza che



«a causa dell´emergenza coronavirus e delle disposizioni del Ministero dei Trasporti che impongono nuove e rigorose limitazioni per il trasporto di cose e persone, nei prossimi giorni potrebbero verificarsi disagi per la raccolta dei rifiuti organici che potrebbe non avvenire regolarmente soprattutto nella giornata di giovedì 19 marzo, così come comunicato dalle ditte che si occupano dello svolgimento del servizio per la città di Castellammare. L´amministrazione comunale sta comunque lavorando incessantemente per garantire il servizio di raccolta rifiuti organici pur con le evidenti difficoltà dell´emergenza causata dal virus covid-19»