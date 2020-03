Inserita in Politica il 16/03/2020 da Direttore EMERGENZA COVID-19 COME USUFRUIRE DEI SERVIZI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TRAPANI Visti i contenuti del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,tesi a contenere la diffusione del COVID-19, dal 19 marzo 2020,la Camera di Commercio di Trapanirimarrà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30.

A tal proposito, si invita l’utenza a utilizzare i servizi on line, i servizi telematici e telefonici e a recarsi presso la sede dell´Ente camerale esclusivamenteper esigenze indifferibili.

“La nostra priorità – sottolinea ilPresidente della CCIAA di Trapani, Comm. Giuseppe Pace - è quella di salvaguardare la salute di tutti, garantendo allo stesso tempo agli utenti e alle imprese la possibilità di usufruire dei nostri servizi, erogati anche attraverso lo smart working dei nostri collaboratori.”

L´ingresso presso gli sportelli dell’Inforcenter (Front-Office e Servizi digitali) dovrà avvenire rispettando le misure di sicurezza e quindi la distanza di almeno un metro tra l’utente e l´operatore, per garantire e salvaguardare la salute di tutti.

Sarà garantita l´erogazione dei servizi relativi agli sportelli dell’Inforcenter per il rilascio di:



FRONT OFFICE

 Certificati e visure  Cancellazione protesti

 Certificati di origine  Richiesta attestato libera vendita

 Vidimazione libri  Richiesta legalizzazione firma

 Autentiche firme  Rilascio e rinnovo del codice meccanografico

 Deposito listini prezzi



SERVIZI DIGITALI

 Firma digitale

 Carte tachigrafiche

 Elenchi merceologici

 Materiale Telemaco





Per tutti gli altri servizi, si invita l’utenza a contattare gli uffici esclusivamente tramite posta elettronica, secondo quanto indicato dall’articolo 1, punto 6, del Dpcm 11 marzo 2020, che invita “le pubbliche amministrazioni ad assicurare l’attività ordinaria attraverso le forme di lavoro agile[…]”

A tal fine,gli indirizzi sono consultabili sul sito istituzionale dell’Ente:

Area Anagrafica

Azienda Speciale



Area Servizi Amministrativi e Finanziari

Ufficio PID- Punto impresa digitale



Area Affari Generali

Contattaci via Web



Inforcenter

Contattaci via PEC



Regolazione e Tutela del Mercato



Altri link utili:

Servizi delle Camere di commercio

elenco completo dei servizi

Cassetto Digitale dell’Imprenditore

le imprese possono estrarre gratuitamente i propri documenti (visure, atti, bilanci) - accesso tramite SPID o CNS

Registro Imprese

accesso a visure, atti e bilanci di altre imprese con pagamento tramite carta di credito