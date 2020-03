Inserita in Politica il 15/03/2020 da Direttore La Presidenza dell´ANAS ricorda e ringrazia gli operatori tutti La Presidenza Nazionale esprime un sincero ringraziamento a tutti i dirigenti, soci e tesserati nonche per i collaboratori

per il lavoro che stanno svolgendo in un momento particolarmente delicato per il nostro paese.



Le attività dell´Associazione continuano, come è noto, in smart working, ma non mancano azione di supporto e sostegno a quanti si trovano in difficoltà per condizioni personali e o economiche.



La Presidenza ricorda a tutti i dirigenti, soci, tesserati e collaboratori che qualora dovessero spostarsi per le sole ragioni strettamente necessari ed indicate nei DCPM di compilare il modulo e di evitare contatti e spostamenti non necessari nell´interesse di tutti.



Ricorda a tutti che la mancata osservanza dei DPCM emessi in occasione dell´emergenza COVOD 19, comporta una denuncia ai sensi dell´art. 650 codice penale.



La presidenza è consapevoli della sospensione dei diritti costituzionalmente garantiti: art. 13 libertà personale; art. 14 libertà di domicilio; art. 16 libertà di circolazione; art. 17 libertà di riunione; art. 18 libertà di associazione ma, come è espressamente previsto nella stessa costituzione, tali diritti possono essere sospesi se giustificati per ragioni sanitaria, come in questo caso;



Inoltre, la presidenza precisa e sottolinea che, dichiarare il falso, nel modulo che ci viene chiesto di esibire o da compilare , alle autorità preposte al controllo si commette il reato di false dichiarazioni, fatto previsto e punito dall´art. 483 del codice penale.



In fine, la presidenza precisa che dette misure sono a tutela e garanzia del cittadino, cosi come tutte i provvedimenti in generale, conseguentemente rispettare dette misure significa prevenire e salvaguardare la salute di tutti.



Per ultimo, ma non certo per importanza, la Presidenza ha espresso un sentito ringraziamento a tutti gli operatori Sanitari e di Polizia per l´insostituibile lavoro che stanno svolgendo in condizioni di grande difficoltà e con scarsi mezzi ma con grandi risultati.