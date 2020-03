Inserita in Politica il 11/03/2020 da Cinzia Testa Psicosi Coronavirus: come gli psicologi possono insegnarci a gestire pensieri, azioni ed emozioni. A.N.A.S. offre il suo supporto in tal senso La sanità si sta impegnando al fine di contenere al massimo l’epidemia. Ma c’è un’altra categoria di figure sanitarie in grado di fornire un supporto non indifferente per evitare che la paura degeneri in panico che può insegnarci a incanalare le emozioni nella giusta direzione: la categoria degli psicologi. Specialisti competenti che possono fornire un aiuto decisivo in questo momento di confusione, un sostegno che può aiutare a riflettere e a combattere questa dilagante infodemia (diffusione di notizie) che porta molto spesso a conclusioni errate.

Sono già tanti gli psicologi che hanno messo a disposizione le loro competenze tramite social per combattere la paura. Anche la rete Associativa Anas, consapevole dell’importanza di questa figura, ha deciso di mettersi a disposizione. Per questo motivo chiunque volesse potrà mettersi in contatto, in maniera totalmente gratuita, con la coordinatrice di A.N.A.S. Piemonte, la psicologa psicoterapeuta Dott.ssa Lidia Candoni, con cui sarà possibile trattare svariati argomenti: dai possibili modi per valutare con più calma la percezione dei rischi, alle strategie utili per evitare che la paura dilaghi in psicosi e in allarmismo permanente, fino a giungere a una discussione sulle possibili attività da fare a casa per impiegare il tempo in modo costruttivo (dagli adulti ai piccini).



Ancora oggi per molti è un limite accettare di dover chiedere un aiuto psicologico. Ma bisogna ricordare che non è mai debole chi chiede aiuto per aumentare le proprie risorse e quelle dei suoi cari.







Dott.ssa LIDIA CANDONI



PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA



Coordinatrice A.N.A.S. Piemonte



cell: 3397564533



email: contattoconLIDIA@gmail.com



Contattabile anche via:



skype



fb



messenger