Inserita in Cultura il 11/03/2020 da Rossana Battaglia SOSPENSIONE DELL´ APERTURA DELLE AREE MONUMENTALI E MUSEI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE, CAVE DI CUSA E PANTELLERIA In attuazione dell’art.2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID - 19”, con il quale è stata sancita la sospensione dell’apertura di musei, gallerie, parchi archeologici e altri istituti luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, l’Arch. Bernardo Agrò, Direttore del Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria in ottemperanza e attuazione all’art.5 del suddetto DPCM, ha disposto la sospensione dell’apertura al pubblico delle aree monumentali del Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, dei Musei del Satiro di Mazara del Vallo e del Castello Grifeo di Partanna, dalla data dell´8 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020.

La Direzione, volendo seguire l’esempio del Presidente della Regione, Nello Musumeci, il quale ci esorta a superare la gravità del momento, intende accogliere e condividere questo invito attraverso il proseguimento delle iniziative miranti alla valorizzazione del patrimonio culturale afferente le aree archeologiche e territoriali poste sotto la tutela di questo Parco. Il Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria invita pertanto il pubblico a seguire il nuovo programma di valorizzazione e promozione dei suoi siti, presentato e aggiornato attraverso tutti i canali di comunicazione, che verte prevalentemente su un’opera di “restauro gestionale” attivata mediante la sinergia tra Parco e istituzioni culturali del territorio.