Inserita in Politica il 08/03/2020 da Direttore Giustizia everità per Chico FORTI lo chiedono i presidenti ANAS Calabria e Lombardia Il Presidente Regionale della Calabria della rete associativa ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) Gianfranco Sorbara e della regione Lombardia chiedono Giustizia e libertà per CHICO Forti. Come è emerso nella trasmissione delle iene il concittadino Chico Forti è stato arrestato su prove costruite ad arte perhcè un uomo libero ed è stato condannato, ingiustamente, ed è in galera da anni per fatti che non ha commesso.



Il Presidente della rete Lombarda ha sottolineato che proprio gli Stati Uniti, paese di grande democrazia e libertà dovrebbero essere garanti della libertà e della certezza del diritto. Dalla storia di Chico Forti emerge un paese che, di fatto sta negando giustizia ad un concittadino, di avere avuto il solo torto di avere fatto emergere, in tempi non sospetti, che la morale ha una doppia faccia e non solo in Italia. La morale a cui si fa riferimento e che se alcune cose vengono fatti, seppur contro i diritti dell´uomo, dai "giusti", sono atti nell´interesse del popolo, se, gli stessi fatti o atti vengono compiuti da altri - non allineati - sono reati. Anche se il fatto è lo stesso.



I due presidenti, all´unisolo, chiedono giustizia e libertà per Chico Forti e per tutti coloro che sono vittime della morale e non per avere compiuti atti o fatti contro legge.