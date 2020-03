Inserita in Tempo libero il 04/03/2020 da Cinzia Testa Carnevale a Belicittà per l’istituto Comprensivo “Lombardo Radice - Pappalardo” di Castelvetrano L’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice–Pappalardo” di Castelvetrano, da sempre favorevole a partecipare ad iniziative benefiche e ad eventi sociali organizzati, ha accolto con piacere l’invito da parte dell’Associazione ARTE E ARTIGIANATO a partecipare alle attività territoriali che si sono tenute all’interno del Centro Commerciale “Belicittà” in occasione del Carnevale 2020. Con un programma ricco e coinvolgente la manifestazione, organizzata dal Presidente dell’Associazione Salvatore Vazzana e tenutasi nei pomeriggi di sabato 22 e martedì 25 febbraio, ha allietato grandi e piccini con musica e intrattenimenti di magia, spettacoli di bolle, di clown e di giocoleria, baby dance, balli di gruppo, giochi carnevaleschi, gag comiche e sfilate di mascherine, il tutto guidato da animatori e simpatici personaggi-mascottes Disney.

Divertentissimi momenti di festa dunque, accompagnati e completati dalla visione della variopinta mostra di opere carnevalesche realizzate dagli alunni e dai docenti delle Scuole dell’Infanzia e Primaria dell’I.C. “Lombardo Radice-Pappalardo”, i cui lavori sono stati simpaticamente “giudicati” da un’allegra giuria che nella giornata di martedì 25 febbraio ha premiato l’opera più votata. L’opera carnevalesca scelta è stata il simpatico teatrino dei burattini creato dalla classe 1°B della Scuola Primaria del plesso “Lombardo Radice” i cui alunni hanno ricevuto in premio una targa ricordo dell’evento e dei buoni acquisto spendibili presso la libreria “Giralibri” sita all’interno del Centro Commerciale. A tutte le classi/sezioni partecipanti invece sono state offerte delle medaglie ricordo di questo Carnevale. Un modo divertente e piacevole di promuovere le attività territoriali e contemporaneamente di trascorrere una delle festività più amate ed attese dai bambini, il Carnevale, una festa elettrizzante di scherzi e di divertimento dove non sono mancati momenti di socializzazione e di cooperazione all’insegna del buonumore e della fantasia.