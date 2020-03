Inserita in Politica il 03/03/2020 da Cinzia Testa Palermo, l’Architettura nella Sicilia occidentale al Corso di Storia dell’Arte sul Cinquecento promosso da BCsicilia Si terrà giovedì 5 marzo 2020 alle ore 16,30 la lezione del Corso di Storia dell’Arte sul Cinquecento in Sicilia promosso da BCsicilia, in collaborazione con Pegaso – Università telematica. Dopo la presentazione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, si terrà la conferenza dal titolo “L’Architettura nella Sicilia occidentale”. La relazione sarà tenuta Armando Antista, Dottore di Ricerca in Storia dell’Architettura. L’incontro si terrà presso Unipegaso, Via Maqueda, 383 (Palazzo Mazzarino) a Palermo. Tema: Il Cinquecento sancì in Sicilia il declino definitivo ma lento del tardogotico e l’affermazione del rinascimento, ponendo fine alla lunga stagione di avvicendamento che in tutta l’isola conobbe dinamiche complesse di confronti e ibridazioni. Ne furono protagoniste la committenza viceregia, quella ecclesiastica e le potenti famiglie entrate nell’orbita della corte. La circolazione delle immagini a stampa e il continuo afflusso di personalità provenienti dall’Italia centro-settentrionale contribuirono a veicolare l´approdo nell´isola dei linguaggi classicisti, che si innestarono in un contesto soggetto alla circolazione babelica di maestranze provenienti da diverse aree del Mediterraneo e dell´Europa e alla riscoperta della mitica età aurea del Regno Normanno, che non mancò di condizionare le scelte urbanistiche e architettoniche. Relatore: Armando Antista si è laureato in Architettura nel 2012 e ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Storia dell’Architettura nel 2017 con una tesi sull’architettura di età moderna a Malta. Ha condotto ricerche sulla committenza dell’Ordine Gerosolimitano e le relazioni tra Sicilia e l’arcipelago maltese, sull’evoluzione delle tecnologie costruttive e dei linguaggi architettonici tra XVI e XVIII secolo, sul disegno di architettura. E´ stato borsista dell’Università di Palermo e ha condotto ulteriori attività scientifiche, partecipando anche all’organizzazione di convegni e mostre su temi legati alla storia dell’architettura, nell’ambito delle attività scientifiche del Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo e del MUSAC – Museo di Storia dell’Architettura e della Costruzione nel Mediterraneo, a Ragusa Ibla. Oltre a praticare la professione di architetto, collabora a iniziative di promozione e valorizzazione dei beni culturali. Le successioni lezioni del Corso riguarderanno: L’Architettura nella Sicilia orientale; Tessuti e ricami; La scultura nella Sicilia occidentale e centrale; La scultura nella Sicilia orientale. Previste visite guidate a Palazzo Abatellis a Palermo, inoltre a Mirto, Frazzanò, Nicosia e Calascibetta. Infine visita guidata della durata di tre giorni a Napoli. Alla fine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Sponsor dell’iniziativa Web agency web vox (Realizzazione di siti web). Per informazioni: BCsicilia, Via Giovanni Raffaele, 7 – Palermo. Tel. 346.8241076 – Email: palermo@bcsicilia.it. Facebook: BCsicilia. In allegato Chiesa di S. Maria dei Miracoli a Palermo.