Inserita in Sport il 22/02/2020 da Cinzia Testa

Champions League: chi sono le candidate più accreditate a vincerla?

È ufficialmente entrata nel vivo la competizione calcistica più amata al mondo. Con l’andata dei primi ottavi di finale, infatti, sono state messe a nudo le potenzialità delle prime squadre impegnate. Gli ottavi finale Champions hanno dato indicazioni ben precise per il futuro prossimo, in attesa dei prossimi turni.

Il Liverpool, capolista imbattuta in Premier League, cade in Champions League contro l´Atletico Madrid nella gara d´andata degli ottavi di finale. Al ´Wanda Metropolitano´ i colchoneros si impongono 1-0. Decisivo il gol in mischia di Saul sugli sviluppi di un corner al 4´ del primo tempo. La gara di ritorno in Inghilterra è in programma il prossimo 11 marzo. Il 442 di Simeone ha stroncato la pericolosità di un Liverpool che non ha mai trovato spazi. Thomas Partey è stato tra i migliori in campo dell’Atletico Madrid. Oltre alla pulizia nella gestione del possesso, il centrocampista ha recuperato una valanga di palloni: ben 13.

Erling Haaland mette una doppia firma sull´andata degli ottavi di finale di Champions League nei quali il Borussia Dortmund batte 2-1 il Psg in casa. Il norvegese, primo giocatore dei gialloneri a segnare all´esordio in Bundesliga, in Coppa di Germania e in Champions, va in gol al 69´ e al 77´. La sua doppietta viene intervallata dall´acuto di Neymar (75´), imbeccato alla perfezione da Mbappé. Haaland, al momento, è il capocannoniere del torneo, avendo agganciato Lewandowski a quota 10 gol (il norvegese ne aveva realizzati 8 con il Salisburgo).

L´Atalanta non smette di stupire e nel suo primo e storico ottavo di finale di Champions rifila uno spettacolare 4-1 al Valencia mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti. Nel primo tempo i ragazzi di Gasperini vanno sul 2-0 grazie ad Hateboer e Ilicic. Nelle ripresa i bergamaschi non si accontentano e attaccano ancora trovando anche i gol di Freuler e la doppietta personale di Hateboer. Poi un calo di tensione permette al neo entrato Cheryshev di accorciare.

Il Lipsia vince a Londra, ma non è una così strana. Anzi, la squadra di Nagelsmann può recriminare per le tante occasioni create e i tanti gol sbagliati davanti al portiere. Schick, Angeliño e Werner, infatti, non hanno saputo sfruttare il buon lavoro fatto dalla squadra, con il Tottenham che è rimasto quindi in partita per il discorso qualificazione. È vero, il ritorno si giocherà in Germania, ma ricordiamoci cosa ha fatto il Tottenham l’anno scorso ad Amsterdam.

Liverpool di Klopp è il principale favorito Se Lipsia, Atalanta e Dortmund sono le outsider di questa edizione, la Champions League attende ancora un vero e proprio favorito. Nonostante la sconfitta del Wanda Metropolitano, il. La squadra è in salute e Mané è tornato ai suoi standard. Nella finestra di mercato di gennaio è stato inserito in rosa Minamino e questo consentirà al tecnico tedesco di fare un po´ di turnover. I Reds hanno 25 punti di vantaggio sulla seconda in Premier League e si sono già aritmeticamente qualificati alla prossima edizione di Champions.

Altra grande favorita è l’altra squadra inglese, il Manchester City di Pep Guardiola. Il City è appena stato squalificato per due anni dalla Champions e potrebbe concentrare le proprie attenzioni sulla Premier League. Rischia di iniziare la prossima stagione con una penalità in classifica e di vedersi revocati dei titoli. Questa situazione potrebbe spingere Guardiola e i giocatori migliori a pensare a un addio la prossima estate. Il morale della squadra rischia di essere molto basso e di fronte ci sarà un Real Madrid in ripresa. D´altro canto, tuttavia, squadra e allenatore potrebbero prendersi sulle spalle la responsabilità di salvare la stagione. Con la Premier ormai quasi certamente sfumata, la Champions potrebbe essere vista come il modo migliore per garantire un futuro immediato al club.

Non si possono poi sottovalutare il Barcellona ed il Real Madrid. I blaugrana hanno acquistato Griezmann, anche se almeno all´inizio il benvenuto al francese non è stato così caloroso. Nonostante una rosa ricchissima, gli infortuni di Suarez e Dembelé hanno costretto i blaugrana a chiedere alla Federcalcio spagnola l´autorizzazione ad acquistare in tutta fretta un sostituto per il resto della stagione. Dopo lo scontro pubblico tra Messi e Abidal, sembra di vedere un altro Barcellona che rischia di fare poca strada in Champions. Uscire agli ottavi contro il Napoli sarebbe sicuramente una sorpresa, ma è altrettanto vero che non poteva esserci una marcia di avvicinamento peggiore alla partita.