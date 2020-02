Inserita in Salute il 04/02/2020 da Cinzia Testa I treni del futuro Hyperloop giungeranno anche in Italia Pensare di viaggiare da Milano a Bologna in 9 minuti a una velocità di 600 km/h un tempo sarebbe sembrato impensabile, adesso è solo il futuro

Accorciare i tempi aumentando la velocità è uno degli obiettivi del progresso tecnologico. Quando questo aspetto si combina alla salvaguardia dell’ambiente il risultato non può che essere ottimale

E’ quello che si prospetta per il futuro della nostra penisola grazie all’invenzione dei treni futuristici Hyperloop, treni superveloci a levitazione magnetica inventati da Elon Musk e progettati pure per il territorio italiano da uno dei co-fondatori della società madre statunitense, Gabriele “Bibop” Gresta, che il 29 gennaio scorso ha fondato la società Hyperloop Italia.

Questi convogli permetteranno di sfruttare la levitazione magnetica, arrivando a viaggiare a 1.223 km/h, diventando – cosa impensabile fino ad appena qualche anno fa – una concorrenza vera al trasporto aereo.

Ma la velocità è solo uno dei tanti vantaggi di questo mezzo di locomozione del futuro: hyperloop sfrutta la tecnologia vactrain, per cui non tocca mai le rotaie come un normale treno ma si sposta all’interno di un tunnel in cui viene creato un vuoto d’aria. Grazie al sistema di levitazione passiva, è un mezzo che produce il 30% di energia in più rispetto a quanto consuma, energia che potrebbe essere rimessa in circolo e venduta.

Inoltre l’impatto ambientale di queste capsule – convoglio “sparate” dentro a un tunnel è molto basso in quanto Hyperloop sarà alimentato totalmente da energie rinnovabili (pannelli solari, sistemi eolici, freni a recupero di energia cinetica, geotermia); sarà come una gigantesca centrale elettrica che trasporta persone.

Attualmente sono 6 i progetti in fase di studio in altrettante regioni, tre al Nord e tre nel Mezzogiorno, ma per ora non sono stati svelati i dettagli. Dal 9 al 14 aprile Hyperloop esporrà la capsula a Milano mentre a Tolosa si potrà sperimentare il viaggio nei primi 350 metri di tubo. A ottobre 2020 invece potremo vedere in funzione il primo Hyperloop al mondo, in occasione dell’Expo ad Abu Dhabi, in una tratta di 5-10 km.