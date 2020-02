Inserita in Politica il 03/02/2020 da Cinzia Testa Incendio doloso al parco della Salute di Palermo: Indignazione di Giorgio Assenza "Pura malvagità, stupidità? Perché viene difficile pensare che l´incendio doloso subito qualche giorno fa dal Parco della Salute di Palermo possa celare un canonico cui prodest. Insomma, siamo realmente davanti a una vera e propria azione da imbecilli e, forse, è ancor più preoccupante che se fosse un´azione mirata a un tornaconto" lo dice Giorgio Assenza, esprimendo "indignazione e solidarietà all´associazione Vivi Sano che lo gestisce e a tutti quei bambini cui è stato sottratto uno spazio, visto che l´incendio è stato appiccato alle strutture ricreative per i più piccoli". Il Parco della Salute, per altro, è stato individuato dallo stesso Assenza per la posa della prima delle panchine gialle anti cyber bullismo che si terrà con una piccola cerimonia di incontro con i cittadini e la stampa nei prossimi giorni.