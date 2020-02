Inserita in Cultura il 02/02/2020 da Direttore Bando di concorso locandina ENTE CAROSELLO STORICO DEI RIONI DI Cori L´Ente Carosello Storico dei Rioni di Cori bandisce un concorso per la realizzazione della locandina dell´evento Carosello Storico dei Rioni di Cori per l´edizione 2020. È possibile partecipare al bando individualmente o in forma associata.



I candidati dovranno presentare la locandina (che sarà stampata e pubblicata sul sito web e sui social) in dimensioni A3 (297x420mm) in formato cartaceo e file su chiavetta USB entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 20 marzo 2020, presso l´ufficio protocollo del Comune di Cori, con indicato sulla busta anonima "Concorso locandina Carosello Storico dei Rioni di Cori anno 2020". Il lavoro dovrà essere presentato in busta chiusa e non dovrà essere contrassegnato da nessuna firma. All´interno della stessa busta dovrà essere inserita una busta ben sigillata con all´interno il nome dell´autore del lavoro, recapito telefonico e la chiavetta USB che verrà restituita al proprietario al termine del concorso.



Il lavoro dovrà contenere alcune caratteristiche necessarie: - logo dell´Ente Carosello (già esistente) - la simbologia delle tre porte (colori o stemma) - evidenti riferimenti all´evento (sfilata storica e disputa del palio con la corsa all´anello) - le date dei quattro eventi principali (giuramento dei priori, palio Madonna del Soccorso, palio Sant´Oliva e festa rinascimentale, date che saranno comunicate dall´ente stesso).



L´Ente Carosello, con apposita commissione, si riserva la facoltà di visionare tutte le proposte pervenute per un controllo di corrispondenza a quanto richiesto e di selezionarne un congruo numero.



Le proposte selezionate dalla commissione verranno pubblicate sulla pagina Facebook dell´Ente Carosello e il lavoro che riceverà più likes sarà il lavoro che si aggiudicherà il concorso. Le proposte potranno ricevere like da martedì 24 marzo 2020 fino a domenica 29 marzo 2020. I likes che avranno valore saranno quelli messi alle foto pubblicate dalla pagina Ente Carosello e non quelli condivisi da terzi.



Entrambi i formati del materiale, sia cartaceo che digitale, resteranno di proprietà esclusiva dell´Ente Carosello Storico. Il premio per il vincitore del concorso sarà di € 300,00 (euro trecento). Per informazioni: Maria Teresa Luciani 333778 9442 - Alessia Bianchi 3275598204