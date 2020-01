Inserita in Un caffè con... il 23/01/2020 da Direttore L´Arte della Guerra come strategia politica ed economica di Sun Tsu Le vicende politiche di questi ultimi giorni ci trasmettono l’idea di confusione e mancanza di rotta della nostra classe politica. Alla base di questa confusione c’è la mancanza di un bagaglio culturale adeguato che permetta di destreggiarsi nei momenti di disorientamento.

Al giorno d’oggi si disconosce il galateo istituzionale e non si ha idea di quali siano i principi base utili ad affrontare e vincere le battaglie. Forse sarebbe il caso che la nostra classe politica iniziasse ad approfondire certi argomenti particolarmente importanti. Un buon inizio potrebbe essere la lettura del testo di Sun Tzu,”L’arte della guerra”. Leggerlo, con consapevolezza, può insegnarci diverse strategie utili a facilitarci le scelte da prendere per muoversi nella vita di ogni giorno.

In primis Sun Tsu ci insegna quanto conti non perdere mai di vista l’obiettivo. Solo sapendo chiaramente dove si vuole arrivare si potrà iniziare un percorso costruttivo. Se invece imprevisti o eventi inaspettati intralceranno il nostro cammino ciò che non si deve mai fare è abbandonare il campo di battaglia, lasciando l’esercito privo di guida, soggetto agli attacchi dell’avversario.

Un leader saggio è consapevole che in guerra non tutte le battaglie possono essere vinte e, nei momenti di debolezza, si modella, come l’acqua adatta il suo corso alla natura degli eventi. In questo momento di disorientamento ciò che più di ogni cosa servirebbe è affidarsi alla cultura, che è per i leader politici ciò che per Sun Tzu erano le strategie di guerra: uno strumento impagabile per raggiungere la meta. Sarebbe ora di prenderne coscienza. E sarebbe l’ora di riprendere un po’ delle vecchie consuetudini, come quella di pretendere che, prima di lanciarsi nell’agone politico, un candidato frequenti serie scuole politiche, piuttosto che ritrovarsi con qualcuno che, con tutto il rispetto, non è pronto a guidare una macchina che richiede grande competenza e responsabilità, come una nazione importante come la nostra.