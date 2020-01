Inserita in Politica il 21/01/2020 da Cinzia Testa Marsala: pubblica illuminazione, finalmente disponibili oltre 4 milioni di euro Presentato nel 2018 e ammesso a finanziamento lo scorso Agosto, è stato definitivamente notificato - dopo la registrazione alla Corte dei Conti - il decreto regionale di concessione di 4 milioni e 200 mila euro. Sono i passaggi salienti relativi al progetto di illuminazione pubblica predisposto dall´Amministrazione comunale di Marsala e che, da qui a breve, consentirà l´avvio delle procedure di gare per l´affidamento del servizio. Un investimento complessivo di circa 5 milioni di euro - attingendo ancora una volta ai fondi PO FESR 2014/2020 - per l´efficientamento energetico degli impianti, finalizzato altresì alla riduzione dei consumi. “La programmazione, se fatta seriamente, non può che avere positive ricadute sul territorio, afferma il sindaco Alberto Di Girolamo. Sulla pubblica illuminazione, in particolare, abbiamo puntato a nuove soluzioni tecnologiche, tali da ammodernare i vetusti impianti e ridurre la spesa energetica”. Nel piano di interventi è prevista la sostituzione di oltre cinquemila corpi illuminanti a tecnologia LED nei principali assi stradali (vie Mazara, Trapani e Salemi), nonchè sulla via Dante Alighieri e nelle strade di ingresso al centro urbano. I lavori di ammodernamento dell’illuminazione riguardano anche l´immediata periferia (via Pupo, via Trieste, via Tunisi, lungomare Spagnola…), alcune contrade e i Quartieri popolari In più, il progetto prevede la sostituzione di circa 180 quadri elettrici presenti nel territorio (rimuovendo altresì i pali di sostegno deteriorati) e la collocazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Nel settore della pubblica illuminazione, anche il secondo progetto del Comune di Marsala è già stato valutato positivamente e destinatario di un finanziamento regionale di circa 5 milioni di euro. Anche questo intervento è volto a sostituire altri cinquemila corpi illuminanti e circa 140 quadri elettrici. Previsto anche il relamping a tecnologia LED delle lanterne artistiche del centro storico, nonché la collocazione di altre colonnine per la ricarica di veicoli elettrico. In merito, preso atto della carenza di risorse a suo tempo comunicata dalla Regione Siciliana, l´Amministrazione Di Girolamo realizzerà comunque il progetto con i fondi di “Agenda Urbana” già assegnati a Marsala.