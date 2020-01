Inserita in Politica il 17/01/2020 da Cinzia Testa Incontro con la giornalista Alessia Cruciani che presenterà il suo libro dal titolo “Invasione di campo” “Abbattere i pregiudizi che pesano ancora su tante ragazze che praticano uno sport è un obiettivo che deve coinvolgere tutte le Istituzioni per promuovere un comune processo culturale, difficile a diffondersi, ma sicuramente necessario”.

Sarà questo il filo conduttore dell’incontro con la giornalista Alessia Cruciani che per l’occasione, presso la Biblioteca Fardelliana, lunedì 20 gennaio, alle ore 18.30, presenterà il suo libro dal titolo “Invasione di campo” - Piemme Editore.

Un evento promosso dall’Amministrazione Comunale di Trapani, sensibile a questa tematica che si inserisce nell’ambito del Progetto “Trapani è donna”, ed in collaborazione con l’I.C. “Bassi-Catalano” e la Delegazione Provinciale CONI.

Un libro di notevole interesse sociale la cui introduzione è stata curata dal C.T. della Nazionale di calcio Roberto Mancini.

Un romanzo considerato tra i cinque migliori libri per ragazzi del 2019 che può sicuramente contribuire ad educarli e sensibilizzarli nell’eliminazione degli stereotipi di genere, nel rispetto della persona, non solo su un campo da gioco, ma soprattutto sul campo della vita.

Da segnalare la presenza, all’interno del romanzo, di due donne trapanesi, la prof.ssa Elena Avellone, delegata CONI che ha suggerito la tematica all’autrice e la campionessa di calcio del Trapani Girl, poi giocatrice di serie A, Paola Bresciano, eletta nel 1976 Miss Italia.

La giornalista Cruciani presenterà il suo libro anche l’indomani, martedì 21 gennaio, alle ore 10.30, agli studenti dell’Istituto Comprensvo “Bassi – Catalano” che avranno modo di dialogare sugli spunti educativi emersi dalal lettura del libro.

Diverse copie del libro saranno donate dal Comune di Trapani ai cinque Istituti Comprensivi della Città.



In allegato locandina