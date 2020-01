Inserita in Politica il 17/01/2020 da Cinzia Testa Istituzione nell’istituzione: Danilo Dolci a Palazzo Giustiniani

AgriCultura trait d’union Partinico-Roma



Roma – Quando gli attanti istituzionali comunicano si raggiungono traguardi dalle finalità proficue per la collettività. È innegabile, è evidente. Protagonisti di una lunga interlocuzione il Senatore Francesco Mollame, la Pro Loco e l’IISS “Danilo Dolci” di Partinico. Un obiettivo comune: la valorizzazione e la promozione delle eccellenze del territorio. Quale il risultato? “AgriCultura. Eccellenze agroalimentari dall’Isola che c’è. La valle del Belìce e la Piana Partinicese.” È il tema dell’iniziativa svoltasi presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, sede del Senato, di cui sono stati coprotagonisti sette giovani studenti dell’istituto partinicese. Alissa, Carola, Elisa, Carlo, Diego, Gaspare e Mirko, discenti del settore Enogastronomia e Accoglienza Turistica, hanno prestato encomiabile servizio per l’evento. La loro partecipazione non si è limitata soltanto al servizio di accoglienza, di sala e cucina. I giovani professionisti, come ci piace definirli, hanno illustrato ai partecipanti le peculiarità delle eccellenze alimentari, come la “cassatedda di ciciri” e la “sasizza pasqualora”, per esempio, sapientemente disposte sulle tavole imbandite per l’occasione. “Siamo davvero contenti ed orgogliosi di essere qui, a vivere questo momento professionale il cui ricordo ci accompagnerà per la vita” – afferma Carola- ben celando la sua emozione. Impeccabili e professionali hanno mostrato di essere all’altezza del contesto in cui hanno operato. Non si può non ammettere che un tale risultato sia lo specchio di una scuola che mira a “formare le sue studentesse e i suoi studenti, non soltanto sui libri e durante le canoniche attività didattiche, ma favorendo esperienze pratiche sul campo” come sostiene il Dirigente dell’istituto, Gioacchino Chimenti. E di esperienza sul campo, i discenti di ogni settore, ne fanno proprio tanta. Quella agita a Sala Zuccari resterà impressa nella memoria di ciascuno di loro, perché ha fatto loro prendere coscienza della fiducia che i docenti, il dirigente e coloro i quali hanno organizzato questa giornata, hanno riposto in loro. Fiducia ben meritata a sentire Giuseppe Bruno, docente di Sala e Vendita, che li ha accompagnati, insieme al Dirigente, “Sono stati tutti straordinari, hanno saputo mettere in campo l’esperienza pregressa adattandola alla circostanza ed ogni loro azione è stata contraddistinta da affidabilità, serietà, competenza e risolutezza.” Indice di gradimento alto è stato espresso anche dal Senatore, il quale dichiara “Coinvolgere una scuola del territorio da cui io stesso provengo, inizialmente, ho ritenuto fosse doveroso, oggi, dico che non avrei potuto fare scelta migliore. Ho avuto il piacere di vedere in azione studenti preparati ed all’altezza delle circostanze, che con entusiasmo hanno portato a termine il compito affidatogli. Mi hanno fatto riflettere più che mai sul ruolo cardine che la scuola, e chi vi opera, riveste in seno alla nostra società e quanto sia importante fare rete, partendo proprio dalla seconda agenzia educativa, per costruire il futuro.” Grandemente propositive risuonano le parole del Dirigente, pronunciate dinanzi ad un’attenta platea, nel corso del suo intervento “Siamo ancora all’inizio di un percorso, ma visti i risultati di questi primi mesi, possiamo dire di avere avviato un circuito virtuoso che attraverso la collaborazione tra aziende ed istituzioni sarà certamente il volano, finalmente, per una crescita culturale, turistica ed economica del territorio partinicese e dell’intera Sicilia occidentale.” Sincronia e sintonia d’intenti tra le istituzione, dunque, che sembrano gettare le basi per una attenzione al territorio che non cessa al calare della sera, bensì punta alla valorizzazione di ciò che è già presente ed alla costruzione di ciò che manca.

Grazia Gulino