Inserita in Politica il 16/01/2020 da Cinzia Testa Riparazione delle strade, costruzione di nuovi tratti e passerella pedonale per la Playa: in avvio la progettualità per migliorare la viabilità L’amministrazione Rizzo ha già dato atto d’indirizzo all’ufficio tecnico



Manutenzione e riparazione delle strade, la costruzione di nuovi tratti in prosecuzione di alcuni già esistenti, la realizzazione di una passerella pedonale per la spiaggia Playa, sulla statale 187: sono i progetti sui quali il settore Lavori pubblici dell’ufficio tecnico comunale è al lavoro dopo un atto di indirizzo dell’amministrazione comunale che ha chiesto priorità per il miglioramento della viabilità urbana ed extraurbana







«Per lo sviluppo del territorio al quale lavoriamo dall’insediamento, occorre migliorare in primo luogo la viabilità poiché alcune strade cittadine versano in condizioni davvero critiche - affermano il sindaco Nicola Rizzo ed il suo vice Giuseppe Cruciata-, come giustamente ci segnalano anche i cittadini. Per questo occorre predisporre alcuni progetti di opere infrastrutturali stradali che riguardano la manutenzione urbana ed extra urbana e la programmazione di lavori di nuova costruzione. Tra le priorità la riparazione e manutenzione delle strade, l’adeguamento del tratto stradale di contrada Gagliardetta-Firriato e la realizzazione della passerella pedonale per la spiaggia Playa che è di notevole importanza sia dal punto di vista turistico che della sicurezza. Si tratta di interventi necessari con i quali intendiamo migliorare la viabilità poiché in alcune arterie del territorio la circolazione risulta essere pericolosa ed in tal senso intendiamo dare risposte concrete alla cittadinanza. Abbiamo anche chiesto che – sottolineano il sindaco Nicola Rizzo ed il suo vice Giuseppe Cruciata- nel programma triennale delle opere pubbliche venga data priorità a questi interventi».



Nell’atto di indirizzo, l’amministrazione chiede al responsabile del settore Lavori pubblici dell’ufficio tecnico comunale, l’ingegnere Angelo Mistretta, di provvedere alla programmazione di “interventi manutentivi delle vie urbane mediante lavori di riparazione e adeguamento del fondo stradale previa individuazione delle criticità graduate per importanza e pericolosità secondo criteri da stabilirsi in fase progettuale” ma anche “lavori di nuova costruzione attraverso opere di adeguamento ai sensi del codice della strada di un tratto stradale preesistente sito in contrada Gagliardetta -Firriato, collegante la ex SP.n.2 e la strada comunale per Vaccheria”. L’ufficio dovrà predisporre inoltre i lavori “per la realizzazione di una passerella pedonale da sorgere lungo la statale 87 posta tra il camping Nausicaa e la rampa di accesso al litorale spiaggia Playa” .



Foto in allegato da sinistra: gli assessori Vincenzo Abate e Maria Tesè, il sindaco Nicola Rizzo, gli assessori Enza Ligotti, Giuseppe Cruciata (vicesindaco) e Leonardo D’Angelo