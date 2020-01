Inserita in Cronaca il 16/01/2020 da Cinzia Testa 37 climatizzatori nei plessi scolastici "Livatino" e "De Amicis" I lavori, disposti dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione, hanno previsto anche l’installazione di pannelli solari per l’alimentazione dei boiler per l’acqua calda





Sono stati eseguiti durante le vacanze natalizie e completati la settimana scorsa gli interventi di installazione di 35 condizionatori negli istituti scolastici “Livatino” e “De Amicis”, disposti dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione al fine di consentire la climatizzazione delle aule delle due scuole primarie sia durante il periodo invernale sia in quello estivo.



I lavori, che hanno interessato anche due aule dell’istituto “Pirandello” sinora sprovviste di impianto di riscaldamento, sono stati eseguiti dalla ditta “A.G.I. Sun” di Sancipirrello individuata sul MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), sfruttando gli incentivi del conto termico che hanno consentito un risparmio del 65 percento sul costo dell’intervento.



La ditta, in particolare, ha fornito complessivamente 37 condizionatori da 18.000 BTU, che sono stati collocati all’interno delle aule dei tre plessi, ed ha altresì eseguito l’installazione di un kit di pannelli solari-termici, che alimenteranno i boiler di acqua calda nelle 2 scuole primarie.



I lavori, che hanno avuto un costo complessivo di quasi 30mila euro, sono stati finanziati con prelevamento dal fondo di riserva del Sindaco.



Responsabile unico del procedimento è l’arch. Maurizio Falzone, dirigente comunale dei settori Lavori pubblici e Urbanistica.



Nel 2018, altri 13 condizionatori erano stati acquistati dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione per il riscaldamento degli istituti scolastici “Pirandello” e “Montessori”, sedi rispettivamente della scuola secondaria di primo grado e di quella dell’infanzia.