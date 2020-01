Inserita in Politica il 04/01/2020 da Direttore Pomeriggi musicali al centro storico di Trapani Domenica 5 gennaio, per i Pomeriggi musicali al centro storico offerti dal Conservatorio A. Scontrino in collaborazione con il Luglio Musicale Trapanese, la sala “Fulvio Sodano” del Palazzo Comunale ospiterà la Jazz Band di Elisa Guarrella (voce), Matteo Genna (chitarra elettrica), Nicola Valenti (basso elettrico), Edoardo Donato (sassofono contralto) e Mario Zingale (batteria). Il quintetto, formatosi tra studenti del Conservatorio già apprezzati in svariati contesti, predilige le sonorità tipiche dello Swing degli anni ’40-’50 e la cultura jazzistica tradizionale statunitense. In programma “Old devil Moon” di Burton Lane, “Makin’ Whoopee” di Eddie Cantor, “Everything happens to me” di Matt Denis, “Softly, as in a morning sunrise” di Sigmund Romberg & Oscar Hammerstein II, “A foggy day” di George Gershwin, “The shadow of your smile” di Johnny Mandel, “On the sunny side of the street” di Jimmy Mchugh, “Honeysuckle rose” di Fats Waller, “Night and day” di Cole Porter.

A conclusione del Natale Mediterraneo trapanese, la stessa sala ospiterà il Sax Solum Ensemble diretto dal M° Antonino Peri e formato da Giorgia Grutta, Clara Galvano, Marco Caterina, Pietro Vitellaro, Rita Bianco, Brigitta Militello, Alessio Di Dia, Agostino Piacentino, Salvatore Pupillo, Vito La Paglia e Rita Riina (6 gennaio).

I concerti avranno inizio alle ore 17.30, con ingresso gratuito sino ad esaurimento posti (Piazza Municipio 1, Trapani)