Inserita in Politica il 03/01/2020 da Direttore SAN VITO IL SINDACO TRACCIA UN BILANCIO DEL 2019 Si chiude positivamente l´anno 2019; ad affermarlo è il sindaco di San Vito Lo Capo Giuseppe Peraino. Dopo numerose iniziative amministrative, volte soprattutto al miglioramento del funzionamento della macchina burocratica ed alla oculata gestione dei conti pubblici, lo scorso 30 dicembre in Consiglio Comunale si è compiuto l´ultimo atto dell´anno appena concluso. Durante la seduta consiliare è stato approvato uno dei documenti più importanti e controversi per la comunità, soprattutto per il comparto economico e commerciale. «L´amministrazione comunale ha tenuto fede al proprio programma elettorale - afferma Peraino - offrendo alla comunità un nuovo regolamento per le occupazioni di suolo pubblico, ponendo definitivamente fine alla querelle nata tra la precedente amministrazione e la società civile sanvitese». Il documento, che ha avuto una lunga gestazione proprio a causa della sua stessa importanza, affronta nel dettaglio tutti gli aspetti per la gestione e la assegnazione delle concessioni. «il regolamento precedente, oltre ad essere emblema di ingiuste esclusioni e disservizi, era, inapplicabile al contesto socio-economico-territoriale dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni. La nuova norma, se offre a tutti l´opportunità di operare serenamente, nel contempo presenta delle importanti clausole sull´uso del bene comune, fra tutte la perdita per 2 anni di ogni diritto di concessione per la reiterata violazione delle regole».



Il regolamento, frutto di un confronto serrato tra amministrazione, associazioni, comunità e forze politiche, ha ottenuto l´approvazione della maggioranza consiliare Insieme per San Vito mentre il gruppo di opposizione, dopo aver votato a favore di numerosi articoli contenuti nel documento e contro l´articolo principale che stabilisce nel dettaglio l´uso del suolo da parte delle attività commerciali, si è astenuto dal voto finale, «gli effetti di questo nuovo regolamento - continua il sindaco - saranno monitorati costantemente mentre le norme transitorie ne garantiscono una graduale applicazione senza ulteriori salassi per gli operatori».



Durante la seduta consiliare del 30 dicembre sono state approvate altre importanti delibere come le norme per il Daspo in contrasto ad azioni contro la pubblica sicurezza e il conferimento della cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre.