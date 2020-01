Inserita in Tempo libero il 03/01/2020 da Direttore Formazione sul terzo settore il prossimo 11 gennaio ad Alassio Sabato 11 gennaio alle ore 11 ad Alassio incontro di formazione, organizzato dalla rete A.N.A.S. (Associazione Nazionale di Azione Sociale) con gli operatori del terzo settore locali al fine di informarli ed aggiornarli sulla riforma in corso a seguito del D.lgvo 117/17 e successive modifiche ed integrazioni.



L´incontro sarà presieduto dal presidente regionale della rete ANAS Mauro Barbieri il quale ha sottolineato che a seguito della riforma organica del terzo settore prevista ed imposta dal codice del terzo settore serve informare tutti gli operatori degli adempimenti necessari al fine di evitare di incorrere in sanzioni o problemi.



Il corso sarà tenuto da un esperto della riforma messo a disposizione dalla Presidenza Nazionale.



Al corso parteciperà anche un esperto informatico al fine di illustrare la normativa di sicurezza informativa e gli adempimento conseguenziali in materia di protezione dei dati a seguito dell´entrata in vigore del regolamento comunitario