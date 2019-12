Inserita in Tempo libero il 19/12/2019 da Cinzia Testa Marsala, sabato 21 e domenica 22 concerti e spettacoli per la chiusura del villaggio di Babbo Natale del CSR-AIAS L’evento, realizzato dal Consorzio Siciliano di Riabilitazione e dall´associazione Lisola Onlus, sta riscuotendo grande successo: circa 3500 visitatori in quattro giorni.



Tantissimi visitatori stanno affollando quotidianamente il Villaggio di Babbo Natale realizzato dal Consorzio Siciliano di Riabilitazione-Aias di Marsala in collaborazione con l´associazione Lisola Onlus, aperto fino a domenica 22 dicembre. Dopo la grande affluenza registrata all´inaugurazione di domenica scorsa (15 dicembre) con oltre 1500 presenze, ci si prepara per la grande chiusura della manifestazione, con concerti e spettacoli ad animare e rendere ancora più magica l´atmosfera che si respira dentro e fuori il Centro Csr-Aias. Manifestazioni conclusive che saranno sempre all´insegna della solidarietà e dell´integrazione sociale. Sabato 21 dicembre, a partire dalle 17, sul palco allestito all´ingresso del Villaggio di Babbo Natale si terrà il concerto della Fondazione “Aiutiamoli a vivere – Comitato di Marsala”, una organizzazione no profit impegnata a promuovere progetti di accoglienza per bambini bielorussi. Domenica 22, sempre a partire dalle 17, la manifestazione natalizia si chiuderà invece con il concerto gospel dei “Sound & Voices Gospel Choir” che, diretti da Rita Lo Grasso e dal maestro Francesco Pavia, regalano sempre emozioni uniche.

Il Villaggio di Babbo Natale è aperto tutti i giorni con ingresso gratuito la mattina (su prenotazione) dalle 9.30 alle 13.30 e il pomeriggio dalle 17 alle 19.30. Domenica 22, nella giornata conclusiva, il Villaggio aprirà solo il pomeriggio.

Ogni giorno al Centro di riabilitazione di Contrada San Silvestro 452/a è un andirivieni di persone: di mattina i bimbi delle scuole di Marsala e di pomeriggio tantissime famiglie, facendo registrare nei primi quattro giorni dell´evento circa 3500 visitatori.

All´interno del Villaggio di Babbo Natale ad accogliere gli ospiti ci sono i folletti di Babbo Natale, impersonati dai ragazzi del Csr-Aias, il Signore del Ghiaccio ed il Giullare Chiacchierino che conducono i presenti all´interno della Sartoria, l´Ufficio postale, la Pasticceria, la Fabbrica dei pacchi dono, la Profumeria dei saponi e la magica stanza di Babbo Natale dove sono presenti i meravigliosi giocattoli animati rappresentati magistralmente dai giovani del TAM di Marsala.

Nell´area esterna i visitatori possono aggirarsi tra vari stand preparati per l´occasione. Tante postazioni culinarie e poi le casette degli animali, della cultura con la libreria l´Albero delle Storie, l´animazione de Lisola e tante bancarelle in cui poter acquistare doni, decorazioni per la casa, manufatti artigianali realizzati anche dai ragazzi e dalle ragazze con disabilità che frequentano i Centri Csr della provincia di Trapani.