Inserita in Sport il 02/12/2019 da Cinzia Testa Cubeda è d´argento all´Avon Super Master di Sarno su Osella Fa30 Il campione siciliano delle salite conquista il secondo posto in pista nell´ultimo impegno 2019 sul prototipo monoposto a 10 anni esatti dalla sua prima volta da pilota automobilistico: “Tenevo molto a questo bel finale”





Sarno. Domenico Cubeda ha concluso il suo 2019 agonistico conquistando un consistente secondo posto all´Avon Super Master disputato nel weekend sul Circuito Internazionale Napoli di Sarno. Per l´occasione il campione siciliano delle cronoscalate e grande protagonista di Campionato e Trofeo Italiano Velocità Montagna è tornato a gareggiare in pista al volante dell´Osella Fa30 Zytek abitualmente utilizzata proprio nelle corse in salita, naturalmente gommata Avon e preparata da Paco74 e Armaroli. In un fine settimane reso insidioso da un problema elettrico in qualifica e da noie al cambio in gara 2, il pilota etneo della scuderia Cubeda Corse ha agguantato con tenacia la piazza d´onore grazie al secondo miglior tempo totale fatto segnare nei 6 giri disputati in gara 1, coronando con un risultato “d´argento” il suo finale 2019 a 10 anni esatti dall´esordio nell´automobilismo, vissuto proprio sulla pista campana su una Radical dell´Autosport Sorrento.





Ha dichiarato Cubeda al termine dell´evento: “Era la mia prima volta con la Fa30 a Sarno. E´ stato un fine settimana molto piacevole, una festa ´in famiglia´ condivisa con Avon e l´Autosport Sorrento. Ma non solo. Ho esordito al volante di un´auto da corsa proprio su questo circuito nel 2009, perciò a questo ´Master´ tenevo in maniera ancora più particolare. Alla fine ci siamo divertiti, abbiamo raccolto un risultato positivo e malgrado qualche imprevisto siamo stati competitivi. Abbiamo concluso bene una stagione non facile nella quale abbiamo ugualmente ottenuto vittorie importanti. Ora siamo pronti a ripartire iniziando a programmare il 2020”.