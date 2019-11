Inserita in Politica il 29/11/2019 da Cinzia Testa Tornano nelle piazze le Stelle di Natale dell’AIL

Dal 1989 ad oggi AIL ha distribuito oltre 14 milioni e mezzo di piante e raccolto 163 milioni di euro da destinare alla ricerca e all’assistenza. Grazie ai nostri sostenitori e ai nostri volontari.



Le Stelle di Natale AIL da 31 anni colorano di rosso le piazze italiane donando la speranza ai pazienti e alle loro famiglie. A dare il loro attivo contributo al sostegno dell’Associazione scenderanno in Piazza, come ogni anno, i Volontari della Sede di Trapani precisamente a Piazza Municipio il 6-7-8 Dicembre .



Le “buone stelle” come dal lontano 1989 vengono offerte con un contributo che sarà interamente devoluto per la racconta fondi basata sul continuo sostegno della Ricerca Scientifica, anche attraverso l’erogazione di borse di studio, finanziare il servizio di Assistenza Domiciliare per adulti e bambini che consente ai pazienti di essere seguiti a domicilio, riducendo i tempi di ospedalizzazione, sostenere le Case alloggio AIL, strutture che accolgono gratuitamente i malati e i loro familiari quando sono costretti a spostarsi dal luogo di residenza per le cure, supportare il funzionamento dei Centri di Ematologia e di Trapianto di Cellule staminali e sostenere i laboratori per la diagnosi e la ricerca, finanziare servizi Socio-Assistenziali le famiglie in difficoltà, promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale di medici, biologi, infermieri e tecnici di laboratorio, ed è questo quello che fanno i volontari trapanesi per l’Ospedale Cervello di Palermo. I fondi raccolti nel territorio durante le Campagne Nazionali vengono destinati all’Istituto Ospedaliero palermitano, che come quello di Castelvetrano, accoglie i malati della nostra provincia che devono sottoporsi alle cure e visite ma non potendo farlo nella propria città per mancanza di un reparto oncoematogico al Sant’Antonio Abate sono costretti a recarsi in altre strutture. Molti di questi malati per questioni economiche, organizzative o famigliari sono impossibilitati a spostarsi cosi l’Ail Trapani-Sezione di Palermo tramite il servizio delle “Bomboniere Solidali”, Apericene Solidali ed eventi sportivi, organizza dei trasfert per i malati di tumore al sangue che da Trapani, Marsala, San Vito e altre località devono recarsi presso gli altri ospedali.







LE STELLE AIL LE TROVERATE NON SOLO IN PIAZZA MUNICIPIO nei giorni 6-7-8 DICEMBRE 2019 MA ANCHE IN PIAZZA A BUSETO PALIZZOLO



Il giorno 05/12/2019 presso il 6^ Reggimento Bersagliari (Caserma Giannettino);



Il giorno 05/12/2019 presso il 37^ Stormo Aeronatica Militare di Birgi;



Il giorno 06/12/2019 presso l’Università della terza età;



Il giorno 08/12/2019 presso la Chiesa Madonna di Lourdes, la Chiesa di San Michele, La Chiesa di Fulgatore



Esercizi solidali:



-Trizza e Lizzu ad Erice



-Artigrafiche ( Silvestro e Guaiana)







Per info visita la pagina facebook AIL Trapani - Sezione di Palermo o chiama 348 183 5629.