Inserita in Politica il 27/11/2019 da Cinzia Testa Sicilia Regionali, sì alla riqualificazione. Cisal: “Bene impegno dell’assessore Grasso” “L’assessore alle Autonomie locali Bernadette Grasso, dopo aver incontrato il Siad-Cisal a margine dei

lavori presso la Commissione Bilancio dell’Ars, si è impegnata a fornire nuove direttive all’Aran per la revisione della classificazione del personale della Regione siciliana con un’apposita copertura finanziaria. La nuova riclassificazione non sarà più a costo

zero e questa è una vittoria per tutti i lavoratori: per questo revocheremo lo sciopero del prossimo 6 dicembre. Obiettivo raggiunto”.

Lo dicono Giuseppe Badagliacca e Angelo Lo Curto del Siad-Cisal.



“Non possiamo che essere soddisfatti di questa decisione – dicono i sindacalisti – che risponde alle nostre richieste e a quelle di migliaia di dipendenti regionali che, nel corso delle assemblee, avevano deciso di scioperare a oltranza. L’assessore Grasso adesso inviterà l’Aran a riprendere le trattative con le organizzazioni sindacali, ma non più a costo zero: la battaglia non è ancora vinta, abbiamo però fatto un significativo passo in avanti. Aspettiamo la riapertura delle trattative per discutere nel merito di una riclassificazione del personale che deve ridare slancio agli uffici e riconoscere e premiare la professionalità acquisita da tanti lavoratori nel corso di questi anni”.