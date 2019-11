Inserita in Politica il 27/11/2019 da Cinzia Testa Paceco, conclusa la prima settimana ecologica

´Amministrazione comunale di Paceco, traccia un bilancio al termine della “I Settimana Ecologica”, promossa in collaborazione con l’Istituto comprensivo Giovanni XXIII e l’Agesp Spa, in occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (EWWR European Week for Waste Reduction).



È stata una settimana molto intensa e ricca di appuntamenti che ci hanno permesso di sensibilizzare i nostri cittadini, partendo dai circa 850 alunni che frequentano le scuole di Paceco – commenta l’assessore all’Ecologia e Ambiente, Federica Gallo, che ha tenuto personalmente tutti gli incontri – ed abbiamo portato a termine tutte le attività, dai diversi incontri informativi alle manifestazioni con gli studenti, grazie ad una squadra formidabile: i dipendenti del V settore, i formatori di Agesp e la titolare dell’azienda, Silvia Bongiorno, gli esperti esterni che sono intervenuti, Mario Carta, tecnico di supporto al RUP, ed Enzo Novara della SRR TP NORD (Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti nei territori della parte Nord della provincia di Trapani, ndr); un ringraziamento speciale – aggiunge – va alla dirigente dell’Istituto comprensivo, Barbara Mineo, e ai suoi preziosi referenti ambientali, Loredana Vullo e Gianfranco Orioles che hanno curato le varie attività nelle scuole”.