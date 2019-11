Inserita in Politica il 26/11/2019 da Cinzia Testa Lavoratori stagionali del Cas, De Luca (M5S): “C’è finalmente un accordo per stabilizzarli” Ieri un incontro decisivo dopo 15 giorni di occupazione della sede dell’ente da parte dei precari. Convergenza tra governo e M5S per una norma che consentirà le assunzioni, da inserire nella manovra di assestamento regionale.



“Abbiamo raggiunto un accordo per portare alla stabilizzazione i lavoratori precari del Cas (Consorzio autostrade siciliane). Con l’autorizzazione ad assumere, sarà creato un apposito bacino cui attingere ed eliminata l’agenzia interinale”.





Ne dà notizia il deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Antonio De Luca, che ha partecipato ieri sera ad un incontro nel quale è stato tracciato un percorso per dare finalmente soluzioni ai lavoratori stagionali dell’ente, che da ben 15 giorni occupavano la sede del Cas.





“La manovra di assestamento regionale - spiega De Luca - sarà il campo in cui la norma che consentirà le assunzioni e creerà il bacino, dovrà trovare opportuna collocazione. La norma sarà sostenuta sia dal governo regionale, che dopo due anni finalmente ha accettato la mia proposta, sia dal Movimento 5 Stelle, da me rappresentato. Questo ha convinto i sindacati e consentito la smobilitazione”.





“Mi reputo soddisfatto - conclude il deputato M5S - così come lo sono i lavoratori. Seguo costantemente la vicenda ormai da due anni e questo importante risultato è il frutto di un lavoro di intermediazione accurato e senza sosta. Anche se il traguardo non è stato ancora raggiunto, è stato tracciato un percorso con tempi e tappe molto precisi”.