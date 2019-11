Inserita in Un caffè con... il 22/11/2019 da Cinzia Testa Italia che affonda: colpa del capitano o dell´elettorato? La situazione meteorologica dell’Italia di questi tempi si presta perfettamente a una metafora politica assolutamente calzante. Il nostro paese, stremato dalle torrenziali piogge, rischia come un’imbarcazione di affondare. In situazioni simili, tendenzialmente la colpa viene data al capitano, incapace di recuperare il timone e riassestare la rotta, ma qui c’è molto di più.



Uno dei responsabili del tracollo italiano è proprio l’elettorato, colpevole di essersi disinteressato o di essersi espresso superficialmente; e la confusione, si sa, non può che portare pessimi risultati.



Questa mancanza di consapevolezza in un’Italia che rischia di affondare, ha fatto sì che i movimenti di dissenso sostituissero quelli delle idee. D’altronde cosa sono le sardine se non l’emblema dell’ennesimo fallimento elettorale e della politica in generale? Ricordiamo che la Lega, nelle ultime elezioni regionali in Umbria ha ottenuto il 36,93% dei voti, staccando di gran lunga tutti gli altri partiti, doppiando i propri risultati delle elezioni del 2018 in cui il partito leghista aveva ottenuto il 17,35% affermandosi come terzo partito. Chi ha votato, dunque, per il partito leghista se alla fine emergono soltanto odio e malcontento spiattellati sui social? Una totale discrepanza tra risultati scritti e proteste dilaganti che nuotano a loro agio nella marea confusionaria.



E come si potrà mai risalire a galla se fatti e idee andranno sempre verso direzioni opposte? Fino a quando l’Italia non supererà tale dicotomia gli unici movimenti adatti saranno soltanto quelli di sardine social in grado di accaparrarsi like e follower al grido di Bella ciao, con la curiosa particolarità data dal fatto che questi "movimenti" appaiono esclusivamente CONTRO (la Lega, ovviamente, anzi CONTRO Salvini) e non propositivi di una qualche idea. Dulcis in fundo, paradossalmente, essi si oppongono non al potere del Governo, ma all´opposizione al Governo stesso! C´è qualcosa che non torna o è tutto normale in questo paese sottosopra?