Inserita in Cronaca il 22/11/2019 da Cinzia Testa Per la prima volta in Sicilia Europeade il più grande festival della cultura popolare europea Lunedì 25 novembre alle ore 15:00, presso la Prefettura di Trapani e alla presenza del Prefetto Tommaso Ricciardi, verrà sottoscritto tra il Sindaco del Comune di Trapani Giacomo Tranchida e il Presidente della Commissione Europeade International Rüdiger Hess, il contratto “Europeade Trapani 2021”. L’Europeade – il più grande festival della cultura popolare europea – si svolgerà dal 7 all’11 luglio 2021, per la prima volta in Sicilia e avrà carattere mediterraneo.

L’evento coinvolgerà circa 5000 partecipanti di gruppi folk provenienti da diversi Paesi.

