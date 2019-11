Inserita in Cronaca il 22/11/2019 da Cinzia Testa Trapani: prende il via la nuova stagione di corsi e iniziative al Centro di cultura gastronomica “Nuara” Storie, tecniche, incontri, esperienze e approfondimenti sul meraviglioso mondo dell´enogastronomia. Prende il via la nuova stagione al Centro di Cultura Gastronomica “Nuara-Cook Sicily”, in via Bastioni 2 a Trapani. Sono tanti gli appuntamenti da segnare in agenda: è infatti già online un calendario di iniziative che va da novembre 2019 a febbraio 2020, fra incontri tematici, approfondimenti su tradizioni o materie prime, corsi specifici o basici.





Il 30 Novembre è in programma il primo incontro di conservatoria per approfondire la “Storia golosa della Sicilia” in compagnia del prefetto per la Sicilia dell’Accademia Italiana di Gastronomia Storica e Gastrosofia: Anna Martano. Giornalista ed esperta di gastronomia, da tanti anni è impegnata sul fronte della tutela e valorizzazione della cultura enogastronomica siciliana e italiana.





Il mese di Dicembre si aprirà con un incontro per approfondire i dolci della tradizione con l´associazione “Profumi di Sicilia” (domenica 1 dicembre); seguirà “Dalla campagna con amore” il primo di una serie di incontri incentrati sulla cucina stagionale e sulla qualità delle materie prime realizzati dal “Nuara” in collaborazione con Coldiretti /Campagna amica (venerdì 6 dicembre); il 15 dicembre è in programma invece la richiestissima cena al buio, un´esperienza sensoriale unica; il 27 e 30 dicembre sarà la volta del corso di sopravvivenza per studenti fuori sede dal titolo “Ciao Mamma!” che fornirà le basi ai più giovani e non solo per imparare a mangiare sano anche in trasferta.





A Gennaio gli incontri prenderanno il via con la nona edizione del corso di avvicinamento al vino: un corso, in quattro lezioni, di introduzione teorico-pratica al mondo del vino, rivolto a tutti (28 e 30 gennaio 2020, 4 e 6 febbraio 2020); A Febbraio si terrà un incontro sulla porchetta di Suino nero dei Nebrodi in compagnia di Giuseppe Oriti dell´azienda “Il vecchio carro di Caronia”, (ME).



Il centro di cultura gastronomica Nuara-Cook Sicily, promosso dall´Associazione Culturale Trapani Welcome, comprende una scuola di cucina con lezioni pratiche e stages a contatto diretto con le produzioni locali; un´attività di conservatoria e di recupero di tecniche e tradizioni; corsi di educazione alimentare per bambini e ragazzi; eventi enogastronomici e culturali con l´obiettivo di far conoscere il ricco patrimonio di tecniche, conoscenze e abilità artigianali che la Sicilia, e in particolare il territorio di Trapani possiede.



Per informazioni e per iscriversi ai corsi è possibile chiamare il numero 3402427212 oppure consultare il sito www.cooksicily.it.







PROGRAMMA (NOVEMBRE 2019 - FEBBRAIO 2020)





30/11/2019 ore 19:00



Incontri di conservatoria: Il Diamante nel piatto - Storia golosa della Sicilia



Incontro con Anna Martano



Prefetto per la Sicilia dell’Accademia Italiana di Gastronomia Storica e Gastrosofia



Giornalista, esperta di gastronomia, direttrice accademica e maestra di cucina e pasticceria de “I Monsù, Accademia Siciliana di Enogastronomia”, siciliana doc, Anna Martano da tanti anni è impegnata sul fronte della tutela e valorizzazione della cultura enogastronomica siciliana e italiana.



Presentazione del libro e cooking show a cura degli chef dell´accademia



Contributo di partecipazione € 20.



Inizio ore 19,00 con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti



01/12/2019 ore 18:00



Incontri di conservatoria. I Dolci della tradizione: ´u Cuddureddu di Calatafimi



le signore dell´associazione “Profumi di Sicilia” preparano e insegnano ai più giovani e non, il loro "Sapere" affinché non si perdano tradizioni secolari.



Un´esperienza unica, coinvolgente e divertente, come tutti i nostri incontri di conservatoria.



Corso partecipativo/pratico con degustazione di quanto preparato.



Incontro formativo contributo di partecipazione 20 € con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti



06/12/2019 ore 19:30



Dalla campagna con amore incontri con i produttori



Un’iniziativa di Nuara in collaborazione con Coldiretti /Campagna amica



Cooking show e un’abbondante menù tutto da gustare



Incontro formativo contributo di partecipazione 15 €



con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti



15/12/2019 ore 19:30



Cena al buio



Vivi un´esperienza unica. L’emozione di mangiare al buio e scoprire la forza dei sensi



un’esperienza che unisce il gusto della convivialità e l’opportunità di provare ad uscire dal nostro mondo pieno di immagini e vivere un’esperienza sensoriale “diversa”.



Contributo di partecipazione 30 €



con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti



27 e 30 dicembre 2019 ore 17:30



Ciao Mamma! - Corso di cucina per studenti che studiano “fuori sede”



Un mini - corso dedicato ai giovani studenti che vivono fuori casa.



Grazie all´aiuto di chef esperti, i giovani impareranno gli elementi-base della gastronomia italiana, cucinando in modo sano ed indipendente senza affidarsi al junk food per "sopravvivere" al meglio all´esperienza universitaria!



L’evento formativo/partecipativo si svilupperà in due lezioni 27, 30 dicembre con degustazione di quanto preparato



contributo di partecipazione € 40







28/01/2020 ore 19:00



Corso di avvicinamento al vino - nona edizione



Il Centro di Cultura Gastronomica Nuara Cook Sicily organizza un corso di avvicinamento al vino.



Si tratta di un corso, in quattro lezioni, di introduzione teorico-pratica al mondo del vino, ed è rivolto a tutti.



programma:



martedì 28 gennaio 2020- ore 19.00



viticoltura ed enologia



giovedì 30 gennaio 2020 ore 19.00



tecnica della degustazione, analisi visiva e olfattiva



martedì 4 febbraio 2020- ore 19.00



tecnica della degustazione, analisi gustativa



giovedì 6 febbraio 2020- ore 19.00



tecnica di abbinamento cibo / vino



cena, cooking show



Il costo del corso di € 75,00



per tutti i 4 incontri sarà fornito materiale didattico



01/02/2020 ore 20:00



La porchetta di Suino nero dei Nebrodi



Incontro con Giuseppe Oriti



Giuseppe Oriti dell´azienda “Il vecchio carro di Caronia”, (ME) attiva da tre generazioni. Allevatore e produttore, ci farà conoscere il "Suino nero dei Nebrodi" in un incontro divulgativo completato da un cooking show e degustazione



Contributo di partecipazione € 20 ore 20 con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti