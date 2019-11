Inserita in Politica il 15/11/2019 da Cinzia Testa Manifestazione degli agricoltori a Palermo. L´Anci Sicilia aderisce all´iniziativa promossa da Coldiretti L’Anci Sicilia aderisce alla manifestazione, in corso stamattina a Palermo, promossa da Coldiretti.

“Siamo qui’, oggi, accanto alla Coldiretti per confermare l’impegno delle città e dell’Anci Sicilia a fianco delle forze produttive della nostra Regione e per mandare un appello forte perché si freni lo spopolamento delle campagne”. Ha dichiarato Leoluca Orlando, presidente di Anci Sicilia.



“La crisi economica e la crisi dell’agricoltura non sono soltanto un problema che riguarda le imprese agricole anche se basterebbe questo per spiegare la mobilitazione di oggi – conclude il presidente Orlando - ma è anche una ragione profonda di spopolamento delle zone interne della Sicilia e di impoverimento complessivo della nostra Regione”.