Inserita in Politica il 15/11/2019 da Cinzia Testa Sicilia: domani firma convenzione tra regione e Artes 4.0 Gli assessori Lagalla e Turano firmeranno il protocollo con i vertici del centro di competenze



Sarà firmato e presentato domani, venerdì 15 novembre, alle ore 10,00 a Palermo nell’area della ricerca del CNR di Palermo (via Ugo La Malfa, 153) il protocollo d’intesa tra Regione Siciliana e ARTES 4.0 sui temi dello sviluppo di competenze e di innovazioni.



La convenzione tra la Regione e uno degli otto centri di competenza finanziati in Italia dal Ministero dello Sviluppo economico verrà presentata nel corso della manifestazione di lancio da parte di ARTES 4.0 del primo bando per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in ambito industria 4.0.





“Legare il lancio del primo Bando di Innovazione del nostro Centro di competenza alla firma a Palermo del protocollo d’intesa con la Regione Siciliana sui temi dello sviluppo di competenze e di innovazioni”, spiega Massimo Bergamasco, Presidente di ARTES 4.0, “rende evidente l´attenzione che ARTES 4.0 intende dedicare alle imprese del Sud, finora scarsamente protagonista delle politiche nazionali di sviluppo. Impresa 4.0 potrebbe costituire anche per la Sicilia la chiave di volta per portare sviluppo e investimenti.”





“La Regione Siciliana - sottolineano gli assessori regionali alla formazione e alle attività produttive Roberto Lagalla e Mimmo Turano - intende agire sinergicamente con tutti i centri di competenza riconosciuti e intende favorire tutte quelle iniziative che, come quella messa in campo da ARTES 4.0, puntano a fare crescere in conoscenze e capacità competetiva il nostro tessuto imprenditoriale. L’obiettivo è orientare in maniera efficace le nostre misure d’intervento e la nostra strategia dell’innovazione verso le reali esigenze del nostro sistema produttivo”





All’evento saranno presenti i vertici di ARTES 4.0 con il presidente Massimo Bergamasco, il vicepresidente Nunzio Abbate, il direttore scientifico Paolo Dario e la direttrice esecutiva Lorna Vatta, gli assessori Turano e Lagalla che per conto della Regione Siciliana firmeranno il protocollo d’intesa e ancora il Rettore dell’Università di Palermo Fabrizio Micari e i docenti della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa coinvolti in ARTES 4.0.