13/11/2019. Plauso del sindaco alle Forze dell'Ordine per l'operazione "Eden 3"

Il sindaco Giuseppe Castiglione rivolge un plauso ai Carabinieri del R.O.S. e del Comando Provinciale di Trapani e ai Militari del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Palermo per l’importante operazione antimafia denominata “EDEN 3”, che alle prime ore di stamattina ha portato all’arresto di tre persone originarie di Campobello accusate di traffico internazionale di stupefacenti.

«L’operazione di oggi – dichiara il sindaco Castiglione – rappresenta una nuova rassicurante testimonianza della presenza dello Stato e delle Forze dell’Ordine nel nostro territorio, quale unica tutela di chi quotidianamente s’impegna a contrastare le mafie nella loro multiforme manifestazione. In qualità di Sindaco – aggiunge - non posso tuttavia che provare anche profonda amarezza per una notizia che, colpendo ancora una volta il nostro paese, ferisce anche la parte sana e laboriosa della società campobellese, che si sente nuovamente mortificata».