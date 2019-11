Inserita in Cronaca il 13/11/2019 da Cinzia Testa WWW: trekking alla scoperta della Moarda, Altofonte Prosegue l´attività di divulgazione ambientale del WWF Sicilia Nord Occidentale con le escursioni naturalistiche.

Domenica 17 novembre, tempo permettendo, è organizzato un trekking molto suggestivo alla Moarda.

La Moarda (1.090 m di altitudine s.l.m. la cima più alta) è uno dei principali complessi montuosi della Conca d’Oro di Palermo, attestandosi a sud della città, con la sua massiccia mole carbonatica, lungo la linea spartiacque che segna il confine idrografico fra i bacini dell´Oreto (displuvio a Nord) e del Belice Destro (displuvio a Sud); solo una piccola area del rilievo (all´estremità orientale) displuvia a Sud nel bacino dell’Eleuterio.Il suo some deriva proprio dall´arabo e indica ricchezza di acqua del sottosuolo.

Il trekking avrà una guida d´eccezione, Pino Casamento, ex Presidente del WWF Sicilia Nord Occidentale, ex CAI, e oggi referente del Gruppo WWF Conca d´Oro, che sta portando avanti, insieme al consiglio direttivo, la problematica dell´Oreto il cui recupero è sotto i riflettori da tempo.

Per partecipare non occorre prenotare ma basta presentarsi alle 8:00 all´appuntamento a Palermo inizio Via Ernesto Basile, ingresso università slargo fermata Metro Orleans.

L´escursione data la sua particolare caratteristica è di MEDIA difficoltà ed è rivolta a escursionisti allenati.

Il rientro a Palermo è previsto per le 17:00 circa.

Tutte le informazioni e i dettagli sono pubblicati sul sito e sui social dell´associazione all´indirizzo web: wwfsicilianordoccidentale.it