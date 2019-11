Inserita in Cronaca il 12/11/2019 da Cinzia Testa

Marsala: 23 novembre il mercato del baratto

Lo Spazio “Infanzia in gioco” Marsala, gestito dalla Cooperativa PEGA in collaborazione con il Comune di Marsala - partner nel progetto selezionato e finanziato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile - invita la cittadinanza tutta a partecipare all´evento IL MERCATO DEL BARATTO che si terrà nel Complesso San Pietro il prossimo 23 Novembre, dalle ore 10:30 alle 12:30. La partecipazione è totalmente gratuita.

Il "Mercato del Baratto" ha come obiettivo il libero scambio di giocattoli, accessori, libri, abbigliamento e oggetti vari per promuovere il consumo responsabile e la cultura del riciclo. Il “baratto” diventa un´occasione per trasmettere ai più piccoli l´importanza del riuso, del consumo sostenibile e della solidarietà. I più piccoli avranno la possibilità di scambiare i propri giocattoli-oggetti non più utilizzati con altro materiale portati dai bambini e dalle loro famiglie. I giochi e gli oggetti, anzichè essere lasciati in un cassetto o finire tra i rifiuti, possono essere scambiati per continuare ad essere utilizzati, prendendo nuova vita tra le mani di un altro bambino/a.

Contemporaneamente al "Mercato del Baratto" sono previsti laboratori genitori-figli di riclic-arte e attività ludico-educative con la finalità di conoscere e riutilizzare materiali di recupero. Un´occasione perfetta per realizzare oggetti e giocattoli affiancati da un gruppo di esperti che condurranno i laboratori. Alla fine di ogni incontro tutti i materiali non scambiati saranno devoluti alle Associazioni di volontariato che si occupano di minori e famiglie bisognose, con l´obiettivo di dare nuova vita ad un oggetto e donare felicità a tanti altri bambini meno fortunati.

Per maggiori informazioni e per le adesioni (richiesta di banchetto per il libero scambio) contattare il 340-1912587 nelle giornate di lunedì – martedì - mercoledì dalle ore 17,00 alle ore 19,00





