Inserita in Politica il 11/11/2019 da Cinzia Testa A Mazara del Vallo dal 12 al 17 novembre 2019 settimana della prevenzione della malattia diabetica

Il personale dell´Ambulatorio di Diabetologia del Distretto Sanitario di Mazara del Vallo, coordinato dal Dott.

Giuseppe Giordano, insieme all’ADIM - Associazione Diabetici Mazara propongono una settimana di

iniziative mirate alla sensibilizzazione, prevenzione e cura della malattia diabetica che va dal 12 al 17

novembre 2019.

Il programma delle attività prevede incontri con persone diabetiche, una tavola tematica e tre giorni dedicati

esclusivamente allo screening “rischio diabete tipo 2”, proposto per la popolazione.

Parlare di prevenzione del diabete è una necessità a causa dell´incremento della malattia, definita pandemia

perché diffusa in tutto il mondo. Sono ormai note le percentuali annue dell’insorgenza della malattia diabetica

tipo 2 che coinvolge persone sempre più giovani.

Si rende necessario, come già indicato da anni dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, diffondere la

conoscenza della malattia diabetica ma anche orientare le persone a rischio della malattia, nel ricercare stili di

vita migliorativi, conoscere e selezionare più accuratamente i prodotti destinati all´alimentazione, quelli con

farine integrali, favorire il consumo di legumi, frutta e verdura (dieta mediterranea).

Non è superfluo ricordare il pericolo che causano l’obesità, il consumo di tabacco e quello di alcolici che,

associati al diabete aumentano il rischio di complicanze della malattia.

Tutto il mondo è da anni impegnato in azioni concrete di prevenzione del diabete, nella ricerca e nello sviluppo

delle tecnologie atte a migliorare le condizioni di vita della persona ammalata. La giornata mondiale dedicata

al diabete, si celebra il 14 novembre di ogni anno e rammenta che non è possibile tenere bassa la guardia sul

problema che ha importanti ricadute anche sulla società e sulla spesa sanitaria. In Italia sono numerosissime le

piazze che in questi giorni parlano di “Famiglia e Diabete”, tema di quest’anno.

Si confida, quindi, in una ampia partecipazione allo screening rischio diabete tipo 2, perché la prevenzione

della salute non è solo un dovere verso se stessi ma anche verso le persone che si amano. Inoltre, aiuta a

conoscere meglio la malattia e ad individuare le persone che si trovano, inconsapevolmente, nella fase di

prediabete.

Per questo importante momento di prevenzione e formazione sono state dedicate diverse giornate:

il 14 novembre “Screening del diabete tipo 2” presso l’Ambulatorio diabetologico dell’ASP di Mazara del

Vallo, dove saranno disponibili per le consulenze sanitarie, un team sanitario con diabetologo, dietista,

podologo e infermieri.

Sabato 16 e domenica 17 novembre, presso il presidio sanitario temporaneo, allestito per l’occasione da ADIM

nella Sala Ottagonale della Basilica Cattedrale, sarà possibile effettuare lo screening cittadino e chiedere la

consulenza medica, podologica e nutrizionistica, nonché rivolgersi allo sportello di orientamento ai servizi

ADIM. Sarà presente il team diabetologico del Distretto Sanitario in regime volontario. Le persone diabetiche

potranno prenotare le consulenze gratuite di prevenzione rischio piede diabetico e nutrizionistiche per il rischio

obesità. L’iniziativa ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Mazara del Vallo e il sostegno del CeSVoP.

Collaboreranno alle operazioni dello screening in partnariato con l’ADIM, l’associazione AUSER Mazara per

i servizi di accoglienza/aiuto alle persone con ridotta capacità motoria e l’Associazione Casa della Comunità

Speranza per le attività di sensibilizzazione ed accoglienza della numerosa comunità extracomunitaria

residente.

I cittadini non diabetici che si sottoporranno allo screening potranno ricevere materiale informativo per la

prevenzione e la cura della malattia diabetica, consulenza medica qualificata e potranno effettuare:

• Determinazione della glicemia

• Misurazione della pressione arteriosa

• Calcolo del BMI (indice di massa corporea)

• Consulenza diabetologica

• Consulenza dietologica

• Consulenza podologica

• Calcolo del rischio di malattia diabetica tipo 2

• Sportello di ascolto e di orientamento

• Promozione delle attività di prevenzione e cura del diabete

Interessante sarà il coinvolgimento delle persone con diabete e delle loro famiglie per un aggiornamento sulle

biotecnologie innovative attualmente disponibili, alle quali, il Dott. Giuseppe Giordano, dedicherà l’incontro

del giorno 15 novembre presso la sede dell’Ambulatorio Diabetologico di Mazara del Vallo.

L’argomento del tavolo tematico che si terrà presso la sede ADIM di via Toniolo il 12 novembre, verterà sulle

azioni di prevenzione della Sindrome Metabolica ed i servizi integrati. Il tema trattato sarà messo a confronto

con gli attuali servizi sanitari pubblici e quelli proposti dalle associazioni di persone con diabete.

Calendario delle attività:

MARTEDI’12 NOVEMBRE ore 16.00 tavolo tematico “Prevenzione e servizi integrati sulla Sindrome

Metabolica” – Sede dell’ADIM – via Toniolo 21/d – Mazara del Vallo

GIOVEDI’ 14 NOVEMBRE ore 9.00 – 12.30 / 15.00 – 17.00 SCREENING per la prevenzione della Malattia

Diabetica – Ambulatorio di Diabetologia – Distretto Sanitario 53 – via Castelvetrano 28 – Mazara del Vallo

VENERDI’ 15 NOVEMBRE ore 12.00 “Importanza delle Biotecnologie nella terapia del diabete tipo 1” –

Relatore Dott. G. Giordano – Ambulatorio di Diabetologia – Distretto Sanitario 53 – via Castelvetrano 28 –

Mazara del Vallo

SABATO 16 NOVEMBRE ore 16.00 / 19.30 SCREENING gratuito per la prevenzione della Malattia Diabetica

– Sala Ottagonale della Basilica Cattedrale via S. Giuseppe (di fronte al cinema Grillo) dove è possibile anche

prenotare consulenze sanitarie gratuite di prevenzione: podologiche, nutrizionistiche e psicologiche.

DOMENICA 17 NOVEMBRE ore 9.00 – 13.00 / 16.00 – 19.30 SCREENING gratuito per la prevenzione della

Malattia Diabetica – Sala Ottagonale della Basilica Cattedrale via S. Giuseppe (di fronte al cinema Grillo) dove

è possibile anche prenotare consulenze sanitarie gratuite di prevenzione: podologiche, nutrizionistiche e

psicologiche.