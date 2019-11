Inserita in Politica il 09/11/2019 da Cinzia Testa Alcamo:prima assemblea dei Vigili Urbani dopo la stabilizzazione Macaddino (Uil Fpl Trapani): “Aumentare le ore lavorate a 30 già da gennaio”



La messa in mora per il mancato pagamento delle indennità di turnazione, il pagamento delle indennità accessorie del 2014, la richiesta di un primo intervento da parte dell’amministrazione per aumentare le ore di servizio a partire già da gennaio.



Sono questi alcuni dei temi affronti questa mattina in occasione dell’assemblea dei lavoratori della polizia municipale di Alcamo presieduta dal segretario generale della Uil Fpl Trapani Giorgio Macaddino, la prima assemblea dei lavoratori dopo la loro stabilizzazione.



“Il tempo di congratularsi per il traguardo raggiunto – afferma Macaddino - e si è già in campo per perfezionare una serie di questioni che investono il corpo dei vigili. In particolare, si tratta della messa in mora per il mancato pagamento delle indennità di turnazione che, dopo diverse attività di monitoraggio, l’intervento dell’assessore Butera avrebbe determinato l’adozione delle determine di liquidazione. Si è discusso poi, della definizione del pagamento delle indennità accessorie del 2014 che a seguito di iniziative legali di alcuni vigili hanno portato l’amministrazione a trovare una transazione in sede di giudizio che assicurerà l’indennità a tutti i lavoratori in servizio all’epoca . Fra le tante altre questioni – infine - auspichiamo un primo intervento da parte dell’amministrazione per aumentare le ore ai vigili, a partire già da gennaio, a 30 ore .