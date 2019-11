Inserita in Cronaca il 08/11/2019 da Cinzia Testa Partanna, assegnati strumenti acquistati per il laboratorio di propedeutica musicale Nicolò Catania: “Il progetto sarà realizzato grazie ai fondi del bilancio partecipato”



Sono stati consegnati all´associazione musicale e culturale “Vincenzo Bellini” di Partanna gli strumenti musicali acquistati dal Comune con i fondi del bilancio partecipato 2019 per il progetto di un laboratorio di propedeutica musicale per bambini dai cinque anni in su. Il sindaco Nicolò Catania insieme al vicesindaco Angelo Bulgarello e al presidente del Consiglio comunale Massimo Cangemi hanno affidato gli strumenti al presidente e alla vicepresidente dell´associazione, rispettivamente Giuseppe Musso e Anna Maria Varvaro. Il progetto, che riguarda il laboratorio di propedeutica musicale destinato ai bambini, si svolgerà presso i locali del Monastero delle Bendettine. “Il laboratorio sarà realizzato – afferma il sindaco Nicolò Catania – grazie ai fondi messi a disposizione nel bilancio partecipato, uno strumento che ci consente di offrire un sostegno concreto a progetti dedicati alla comunità, in questo caso a un´iniziativa che permetterà ai giovanissimi di avvicinarsi al mondo della musica in modo creativo e divertente. In questo senso la collaborazione con le associazioni locali è fondamentale per promuovere la cultura artistica e musicale e incentivare l´aggregazionismo e la socializzazione dei più piccoli”.