08/11/2019 Consiglio comunale Marsala: lunedì in aula il presidente dell´Airgest

Nel corso della seduta di ieri approvati tre debiti fuori bilancio

Sarà in Aula Lunedì prossimo, 11 Novembre, il dr. Salvatore Ombra. Assieme al sindaco Alberto Di Girolamo, il presidente dell´Airgest è stato formalmente invitato ieri dal Consiglio comunale nel corso della seduta di ieri presieduta da Enzo Sturiano e conclusasi in tarda serata. Come da Regolamento, infatti, la trattazione della mozione “Iniziative per promuovere il rilancio dell´Aeroporto V. Florio” - appositamente prelevata con voto unanime dell´Aula - consentirà l´audizione del presidente Ombra, fissata alle ore 18 di Lunedì prossimo. Subito dopo la lettura della mozione da parte di A. Galfano e l´intervento di M. Gandolfo (ha evidenziato che si prospetta la cassa integrazione per 29 dipendenti dell´Aeroporto), la seduta è stata sospesa per una riunione dei capigruppo. Al rientro in Aula, il presidente Sturiano ha comunicato che i lavori consiliari saranno aggiornati a Lunedì 11 (con all´odg l´audizione di Ombra) e Martedì 12 Novembre, entrambe con inizio alle ore 17:30. Prima di chiudere la seduta, il Consiglio ha approvato tre “debiti fuori bilancio” (punti 13, 15 e 16), tutti illustrati da V. Cimiotta, presidente della Commissione Bilancio.