L’arte che cura Apre a Milano il corso di formazione triennale in arte terapia

Il metodo di insegnamento, così come sarà la presentazione, è basato sull’esperienza: si faranno sperimentare concretamente agli studenti le tecniche che poi andranno ad applicare nel loro lavoro di arte terapeuti. Non solo didattica, ma pratica.





PRESENTAZIONE



Milano

Martedì 12 novembre

dalle ore 17.15 alle ore 18.30

Spazio culturale Imbonati11 – via Carlo Imbonati 11



PARTECIPAZIONE LIBERA, PREVIA REGISTRAZIONE



Durante la presentazione Oliviero Rossi - psicologo, psicoterapeuta, direttore della scuola di Artiterapie e docente invitato dell’Università Antonianum di Roma - presenterà la struttura del corso e proporrà ai presenti una breve esperienza pratica, per fare “toccare con mano” di cosa si tratta, e quanto possa essere efficace e utile l’uso della mediazione artistica.

Requisito indispensabile per l’iscrizione al corso triennale è il possesso di una laurea triennale o un titolo equipollente.



Cos’è l’arte terapia?

L’Arte terapia è una disciplina che utilizza gli strumenti dell’arte nella relazione di cura. In altre parole, invece di utilizzare le parole, l’arte terapeuta costruisce un canale comunicativo tramite varie discipline artistiche (video, scrittura, teatro, pittura, movimento) aiutando in questo modo le persone ad esprimere vissuti ed emozioni, e quindi a ricontattare e sviluppare le proprie risorse e potenzialità nella direzione della crescita personale e del benessere.



La professione dell’Arte terapeuta

L’Arteterapeuta svolge la sua attività in ambito culturale, educativo, riabilitativo e sociosanitario, può operare sia in equipe: con medici, psicologi, psicoterapeuti e infermieri, in ambiti più medico/riabilitativi, sia come figura professionale autonoma (per esempio, in uno studio privato) in contesti di sviluppo personale e potenziamento delle proprie risorse.

La formazione in arteterapia aggiunge alle conoscenze professionali che una persona già possiede un insieme di tecniche ed elementi di consapevolezza personale che le permettano di costruire “ponti comunicativi mediati dall’arte” con le persone con cui si troverà a lavorare.



Opportunità di lavoro

Si può lavorare negli ospedali, nella scuola, nelle comunità realizzando progetti orientati alla crescita della consapevolezza, al problem solving, all’implementazione della resilienza, per arrivare fino al lavoro con bambini ed adolescenti



In cosa consiste la formazione in Arte terapia?

La formazione dura 3 anni, e tratta varie discipline fondamentali tra cui videoterapia, fototerapia, land art, collage, fumetto, teatro, fototerapia, body painting, autoritratto, utilizzo della poesia nella relazione di cura.



Il corso triennale in Arteterapia

Il corso avrà una durata di 1200 ore complessive e consentirà di conseguire, al termine dei tre anni, il Diploma di Formazione in Arte terapia come previsto dalla norma UNI 11592. E’ organizzato come un master, le lezioni si svolgeranno in 8 weekend (sabato e domenica) di 15 ore ciascuno e un residenziale intensivo (4 giorni) di 30 ore, per un totale, nel triennio, di 450 ore di lezioni frontali e laboratori. La supervisione, il tirocinio, e lo studio individuale completano il monte ore dell’intero percorso formativo.

I corsi professionalizzanti di Nuove Arti Terapie sono organizzati secondo gli standard UNI. La scuola è riconosciuta da Apisat (Associazione Professionale Italiana Sviluppo Arti Terapie).



La scuola di Nuove Arti terapie

I corsi di formazione di Nuove Arti terapie sono già attivi a Roma, Firenze e Bologna. Per la prima volta si affacciano a Milano. Il metodo di formazione di Nuove Arti Terapie si caratterizza per il suo carattere eminentemente esperienziale, per la qualità dei suoi docenti – quasi tutti psicologi e psicoterpeuti.



Info e inscrizioni all’open day. L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati

L’Open day è a numero chiuso: è necessario prenotarsi inviando una mail a nuoveartiterapie@gmail.com oppure chiamando il numero 06 3725626

https://www.nuoveartiterapie.net/corsi-di-formazione-triennale-in-arteterapia/milano/

Pagina facebook dell´evento: https://www.facebook.com/events/422900665271665/