Inserita in Politica il 05/11/2019 da Cinzia Testa Trapani. Gucciardi: viabilità a rischio, necessari interventi lungo statale 113

“Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo la strada Statale 113 non possono essere rinviati, in gioco ci sono il pericolo di isolamento di interi territori e l’incolumità stessa degli automobilisti”. Lo dice Baldo Gucciardi che sull’argomento ha presentato un’interrogazione all’Ars. “La statale 113 nel territorio trapanese riveste un’importanza primaria ed in alcuni tratti, come quello dell’agro-ericino, rappresenta l’unica via di collegamento. Da mesi purtroppo - prosegue Gucciardi - non vengono programmati interventi di manutenzione da parte dell’Anas, nonostante le segnalazioni che denunciano come in alcuni tratti i pali dell’alta tensione si trovino in cattivo stato di conservazione e molti di loro, inclinati verso la sede stradale, rischino di cadere ed invadere la carreggiata. E’ indispensabile intervenire – conclude - soprattutto in vista dell’arrivo della stagione invernale e delle piogge soprattutto perché il cattivo stato di manutenzione di molti tratti della pavimentazione stradale, sconnessa a causa di frane e abbassamento della carreggiata, potrebbe peggiorare ulteriormente creando disagi e pericoli per chi transita”.