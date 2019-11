Inserita in Politica il 05/11/2019 da Cinzia Testa Spi Cgil, Fnp Cisl e Uil pensionati chiedono una legge sulla non autosufficienza:si raccolgono le firme anche in provincia di Trapani Ha preso il via anche nel Trapanese la raccolta di firme promossa a livello nazionale da Spi Cgil, Fnp Cisl e Uil pensionati per chiedere al Governo una legge sulla non autosufficienza.

La raccolta firme, già avviata negli uffici distribuiti su tutto il territorio provinciale, a partire dal giovedì 7 sarà portata anche nelle piazze, e in particolare sarà possibile sottoscrivere la petizione in occasione dei mercati settimanali, secondo il seguente calendario: Trapani 7.11.2019, Marsala 12.11.2019, Castelvetrano 12.11.2019, Mazara del Vallo 13.11.2019, Alcamo 13.11.2019.

Il 14 novembre, infine, si terrà un’assemblea dei pensionati nei locali dell’accademia Kandinskij, in via Cappuccini.

“La questione della non autosufficienza – affermano i segretari generali di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uil pensionati Trapani Franco Colomba, Rosaria Aquilone, Leonardo Falco e Vita Angileri – è una vera e propria emergenza in tutta Italia, ma finora nessuno l’ha affrontata adeguatamente. Vi sono numerose famiglie che devono sobbarcarsi tutte da sole il peso di dare assistenza ai propri familiari non autosufficienti, che nella maggior parte dei casi sono persone anziane. La risposta delle istituzioni, ad oggi, non è stata adeguata. Chiediamo, pertanto, l´aumento delle risorse, la contestualità tra il riconoscimento dello stato di non autosufficienza e la presa in carico e la definizione del Piano individuale assistenziale, la garanzia del responsabile della gestione del Piano individuale, l´attuazione e il rafforzamento dell´integrazione tra politiche sociali, sociosanitarie e sanitarie, la determinazione e la trasparenza delle risorse destinate ai non autosufficienti nei bilanci di aziende sanitarie e distretti, nonché un sistema efficace di monitoraggio e controllo”.