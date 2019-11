Inserita in Cronaca il 05/11/2019 da Cinzia Testa Le culle del Danilo Dolci: continua l’impegno sociale della scuola Partinico- Si intensifica sempre più l’impegno sociale dell’IISS Danilo Dolci. Alla presenza di Monsignor Pennisi, Arcivescovo di Monreale, e di illustri relatori, l’istituto ha partecipato all’iniziativa “Avrò cura di te”, rientrante nell’ambito della rinascita della sezione partinicese del “Movimento per la vita”, sotto la presidenza della prof.ssa Eleonora Bonura. Il Danilo Dolci ha dato il proprio contributo, non solo offrendo l’operosità dei discenti dei settori Enogastronomia e Sala, che si sono occupati del Buffet, seguiti dai docenti di indirizzo Bruno e Lucchese, ma anche elargendo beni materiali. Il DS Gioacchino Chimenti, infatti, ha regalato 10 culle al “Movimento per la vita” e al “Centro Aiuto alla vita”. “Riteniamo doveroso essere fattivamente presenti, dunque, dare un contributo, nella fattispecie le culle, per una finalità che reputiamo di altissimo valore morale e sociale. La vita è un dono e come tale va tutelata e aiutata, e noi come scuola, qui da me rappresentata, abbiamo sposato immediatamente la causa. Queste iniziative assumono un grande valore pedagogico e propedeutico per i nostri giovani, e soprattutto in questo momento assai particolare, in cui la società mostra al suo interno una crisi di valori, che è sotto gli occhi di tutti, ci sembra opportuno che la scuola faccia la sua parte.” Un gesto di lapalissiano altruismo che dimostra quanto importante sia, per la seconda agenzia educativa per eccellenza, educare attraverso l’esempio. “Insegnando ai più giovani ad attribuire alla vita il giusto valore ed a guardare oltre se stessi si arricchisce l’intera società e ci si riappropria di una sensibilità umana che talora vacilla, ecco perché il nostro impegno, in tale direzione, è stato e sarà costante ” – ribadisce il DS –.

Grazia Gulino