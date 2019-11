Inserita in Politica il 04/11/2019 da Cinzia Testa Celebrata oggi a Marsala la festa dell´Unità Nazionale e delle Forze Armate Celebrata oggi a Marsala il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate. La cerimonia ha avuto inizio con l’esecuzione dell’Inno nazionale italiano e con la deposizione di una corona d’alloro al sacrario della Cappella dei Caduti da parte del Sindaco Alberto Di Girolamo, dei comandanti delle Forze Armate e paramilitari; nonché dai presidenti delle Associazioni d’arma. Subito dopo il comandante della 135esima Squadriglia Radar dell’Aeronautica Militare, Ten. Col. Dario Rollo, ha dato lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il comandante della Guardia costiera, Tenente di vascello Carla Picardi, di quello del Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. A loro ha fatto seguito l’intervento del Sindaco Alberto Di Girolamo che ha sottolineato, in particolare, l’importanza dell’Unità Nazionale e della civile convivenza. Successivamente in Chiesa Madre la Messa in suffragio delle vittime militari di guerra di tutti i conflitti. A celebrarla è stata Don Marco Renda, arciprete, che ha sottolineato l’importanza delle Forze militari come Forze di Pace.