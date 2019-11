Inserita in Tempo libero il 02/11/2019 da Direttore il torneo di Burraco voluto e promosso dal Rotary Club Palermo Montepellegrino Si svolgerà, domenica 3 novembre 2019, con inizio alle ore 16, il torneo di Burraco voluto e promosso dal Rotary Club Palermo Montepellegrino, presieduto da Filippo Cuccia. Il Torneo di Burraco avrà luogo presso il Circolo degli Ufficiali dell´Esercito Italiano, a Palermo, in piazza Sant´Oliva, numero 25. Grazie alla presenza di chi vorrà essere presente e al loro contributo, sarà possibile compiere un altro piccolo passo e un nuovo piccolo mattone verso il completamento di questo ambizioso progetto per l´eradicazione della poliomielite dal mondo:

END POLIO NOW!

Chi volesse partecipare, troverà nella locandina, i numeri da contattare per prenotare o per avere maggiori dettagli sull´iniziativa stessa. Eradicare la polio nel mondo è un impegno al quale nessuno si dovrebbe sottrarre.