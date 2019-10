Inserita in Cronaca il 31/10/2019 da Cinzia Testa Selinunte: “Manu Manuzza per le antiche vie” Passeggiata guidata archeologica e paesaggistica Continuano le iniziative del Club Unesco Castelvetrano Selinunte, Domenica 03 novembre 2019 si svolgerà la 3° edizione della Passeggiata guidata archeologica e paesaggistica “I luoghi dell’arte e della storia” quest’anno dal titolo “Selinunte: “Manu Manuzza per le antiche vie”. La passeggiata, organizzata in collaborazione con la Pro Loco Selinunte di Castelvetrano, interesserà la collina di Manuzza il sito dove sorse la città di Selinunte. Si tratta di un vasto pianoro, già occupato da un villaggio di indigeni all’epoca della fondazione di Selinunte, con pareti ripide ma non scoscese su quasi tutti i lati tranne che sul fianco sud, quello che guarda verso l’acropoli, che è, invece, caratterizzato da una dolce sella. Dopo l’abbandono della città il pianoro di Manuzza si interrò divenendo terreno agricolo. Oggi dopo alcune

campagne di scavi sono perfettamente leggibili le piante di alcuni edifici e tracce delle mura della città arcaico-classica. Dietro il pianoro, a nord, si trova la necropoli di Galera Bagliazzo, VII – VI sec. a.C..

L’appuntamento è alle ore 9, dinanzi l’ingresso principale del Parco per l’iscrizione dei partecipanti. Alle 9.30 circa, è previsto l’inizio del percorso di circa 2 km (4 km tra andata e ritorno).

Per motivi organizzativi, è richiesta la prenotazione. Chi fosse interessato, può comunicarlo inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica: clubunescocvetranoselinunte@gmail.com

La passeggiata è adatta per adulti e ragazzi. L’ingresso è gratuito. Il percorso si concluderà alle ore 16.00 circa. A metà percorso è prevista pausa per colazione a sacco. Si consigliano abbigliamento comodo e scarpe da trekking leggero.

Vi aspettiamo numerosi!